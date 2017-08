7 preisreduzierte Top-Apps für Mac, iPhone, iPad & Apple TV - und ein Buch

Mac App Store

Enigmatis: Die Seelen von Maple Creek — 3,49 €

iOS App Store

Buch

Die Sommerpause macht auch vor dem App Store keinen Halt und ist ein Indiz dafür, dass sich viele Entwickler noch im wohlverdienten Urlaub befinden. Einige wirklich interessante Rabatte ließen sich aber dennoch aufspüren und sind einen näheren Blick wert. Hierzu zählt unter anderem das Adventure LEGO Jurassic World (-33%) für den Mac und die Illustrationslösung Vectornator Pro (-25%) für iPhone und iPad. Apples Gratis-App der Woche ist das Farbpuzzle Colorcube. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 6,99 €Das Wimmelbild-Adventure verschlägt den Spieler in ein heftiges Gewitter am Rande des kleinen Städtchen Maple Creek, das ein uraltes Geheimnis besitzt.(OS X 10.7+)statt 32,99 €In einer epischen Geschichte durchstreift man die Schauplätze aller vier Jurassic-Filme, um Isla Nublar und Isla Sorna lebend zu verlassen.(OS X 10.9+)statt 43,99 €Die Marvel-Superhelden begeben sich als virtuelle Plastik auf ein Abenteuer, um den Tesserakt als einen der Infinity-Steine zu finden.(OS X 10.10+)statt 2,29 €Dieses Point&Click-Adventure aus deutscher Produktion bietet witzige Dialoge und eine spannende Geschichte rund um eine Alieninvasion.(OS X 10.12+)statt 1,09 €In diesem kniffligen Farbenpuzzle muss mithilfe von farbigen Formen und additiver Farbmischung ein vorgegebenes Muster nachgebildet werden.(iOS 9.0+, tvOS)statt 3,49 €Wer statt Siri lieber Alexa als Sprachassistenten nutzen möchte, hat mittels Echgo dazu die Möglichkeit und kann so auch kompatible Geräte steuern.(iOS 9.0+)statt 8,99 €Die Grafiklösung für kreative Professionals bietet neben Pfadwerkzeugen, Pinseln und Ebenen mit Designator auch ein Werkzeug für GUI-Entwürfe.(iOS 9.1+)statt 44,99 €Das offizielle Begleitbuch zu Affinity Designer bietet neun Fallbeispiele auf Hochglanzpapier, in denen professionelle Nutzer die Möglichkeiten der Illustrator-Alternative ausführlich beleuchten.