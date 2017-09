4K-Filme im iTunes Store von iOS angezeigt, aber noch nicht verfügbar

4K-Badges

Freigabe in wenigen Tagen zu erwarten

Es kündigte sich schon vor einigen Wochen an, zum Apple-Event am Dienstag machte es Cupertino offiziell: Das Filmangebot im iTunes Store erhöht die maximale Auflösung auf 4K. Lange Zeit beschränkte sich der Konzern auf »HD« als höchste Qualitätsstufe, wohinter sich Auflösungen von 1080p oder gar nur 720p verstecken. 4K, oder korrekter UHD, verdoppelt die Pixelzahl in Höhe und Breite noch einmal und entspricht dieser Terminologie folgend somit 2160p.In der iOS-App iTunes Store sind jetzt die ersten Filme aufgetaucht, die das neue Kennzeichen »4K« tragen, beispielsweise » Alien Covenant «, » Kong: Skull Island « oder » Logan - The Wolverine «. Es handelt sich nur um eine äußerst geringe Zahl und leider dürfte der angezeigte Badge darüber hinaus auch noch ein Fehler sein. Denn wer genauer hinschaut, sieht bei den Informationen nach wie vor nur höchstens 1080p-Auflösung. Außerdem erscheint die 4K-Badge aktuell nur unter iOS. iTunes auf dem Mac zeigt an gleicher Stelle weiterhin das klassische HD-Badge an. Der Store auf dem Apple TV 4 verzichtet bei den betroffenen Filmen komplett auf eine Kennzeichnung.Neben 4K hat Apple auch HDR-Unterstützung angekündigt, was bessere Kontraste und Ausnutzung des Farbraums ermöglicht, ohne den Speicherbedarf der Filme in die Höhe schießen zu lassen. Ähnlich wie bei 4K muss aber bereits das Ausgangsmaterial entsprechend aufgenommen worden sein. Eines der verbreitetsten HDR-Standards, DolbyVision, ist ebenfalls in der iOS-App des iTunes Store als Kennzeichen aufgetaucht, ebenfalls zu früh.Obwohl 4K HDR also weiterhin auf sich warten lässt, ist mit einer Freigabe in den nächsten Tagen zu rechnen. Denn spätestens wenn am kommenden Freitag die ersten Apple TV 4K an die Kunden ausgeliefert werden, muss Apple auch entsprechenden Content bereitstellen. Sobald 4K im iTunes Store freigeschaltet ist, hat es die gleichen Preise wie im Moment HD-Inhalte. Nutzer, die in der Vergangenheit HD-Filme erhielten, können ohne Zusatzkosten auf 4K upgraden, sofern der Film mit der entsprechenden Qualität zur Verfügung steht.