42 Top-Apps im Black-Friday-Angebot - für Mac, iPhone, iPad, Apple TV & Apple Watch

Der Black Friday steht ganz in Zeichen von Sonderangeboten und macht dabei freilich auch nicht vor dem App Store halt. Dort finden sich zahlreiche interessante Apps zu vergünstigten Preisen mit einem Rabatt von meist 50 Prozent. Zu den Highlights zählen unter anderem Fantastical 2 für alle Plattformen und Pixelmator für den Mac. Nachfolgend die besten Schnäppchen im Überblick:statt 54,99 €Die Aufgaben- und Termin-App zum frustfreien Verwalten der Termine bietet verschiedene Ansichten und Unterstützung von CalDAV, Dropbox und TextExpander.(macOS 10.10+)statt 21,99 €In der Wirtschaftsimulation widmet man sich dem Aufbau einer Fluggesellschaft im harten Wettbewerb auf mehr als 20 Flughäfen.(macOS 10.11+)statt 21,99 €In dem Rollenspiel-Klassiker forscht man in Athkatla, der Hauptstadt des Reiches Amn, nach dem Erbe Bhaals, dem Gott des Mordes. Inkl. zusätzlicher Inhalte.(macOS 10.6+)statt 10,99 €In dem Adventure-Spiel begeben sich fünf klein Baumkreaturen durch eine fantastische Welt, um den letzten Samen vor bösen Parasiten zu retten.(macOS 10.6+)statt 32,99 €Auf witzige Weise lassen sich Fotos zu einer Comic-Collage zusammensetzen. Werkzeuge zum Einfügen von Objekten und Text erlauben eine individuelle Gestaltung.(macOS 10.6+)statt 10,99 €Diese zeitgestützte Aufgabenverwaltung sorgt für den notwendigen Überblick bei der Abarbeitung von Aufträgen und Projekten.(macOS 10.10+)statt 129,99 €Die Scan-Software erlaubt die automatisierte Konvertierung von Scan-Dokumenten in Textdokumente, wobei auch komplexere Layouts mit Bildern erhalten bleiben.(macOS 10.8+)statt 10,99 €Mit dem Standard-Benchmark für Computer lassen sich Leistungsfähigkeit von Prozessor und Arbeitsspeicher auf Herz und Nieren überprüfen. Dank Online-Datenbank kann man das Ergebnis mit den Geräten anderer Nutzer vergleichen.(macOS 10.10+)statt 5,49 €In dieser neugestalteten Version des vierten Oddworld-Teils geht es in den Wilden Westen. Das 3D-Spiel ist eine Mischung aus Plattformer und Ego-Shooter.(macOS 10.8+)statt 54,99 €Das Bearbeiten von PDF-Dokumenten als ganz normale Textdokumente mit Bildern ist in PDF Expert möglich - und natürlich auch das Lesen.(macOS 10.10+)statt 6,99 €Ein einfaches Werkzeug, um beliebige PDF-Dokumente zu verschlüsseln und mit einem Kennwort vor dem Öffnen, Drucken und Kopieren zu sichern.(macOS 10.9+)statt 32,99 €Die etablierte Lösung zur Bildbearbeitung bietet zahlreiche Werkzeuge, Funktionen, Filter und Effekte zur Erstellung und Bearbeitung von Bildern.(macOS 10.11+)statt 10,99 €Die praktische Drag&Drop-Zwischenablage für Bilder, Dateien, Notizen und Textschnipsel ermöglicht am oberen Bildschirmrand komplexes Drag&Drop.(macOS 10.10+)statt 32,99 €Midgard droht der Untergang. Im kältesten Winter kehren die Jötunn zurück, um sich an den Göttern von Asgard zu rächen. Doch einige Wikinger leisten Widerstand.(macOS 10.6+)statt 10,99 €Der Amiga-Klassiker aus den 1990ern wurde überarbeitet und auf den Mac portiert und bietet Luftschlachten aus verschiedenen Perspektiven.(macOS 10.6+)statt 10,99 €Einfacher Zugriff auf FTP- und SFTP-Verzeichnisse im Commander-Stil mit praktischen Funktionen wie Lesezeichen, QuickLook und Vollbild.(macOS 10.5+)statt 53,55 €Überwacht den Netzwerkverkehr und meldet unbekannte Aktivitäten von Programmen und System. Bietet Netzwerkmonitor, interaktive Weltkarte und Historie.(macOS 10.11+)