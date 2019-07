40 Jahre Walkman: Als Sony die Musikwelt neu erfand und dann einschlief

Erst Kassetten, dann CDs...



So stylisch war man als Walkman-Besitzer, suggerierte Sonys Werbung

... dann gepennt

Ohne jeden Zweifel revolutionierte der iPod die Musikwelt. Apple war es gelungen, komfortable Bedienung und optische Anmutung perfekt miteinander zu verbinden. Trotz des vergleichsweise hohen Preises wurde der Player zu einem Milliardengeschäft und Apple in der allgemeinen Berichterstattung schnell zum "iPod-Hersteller". Allerdings hatte Apple nur die Musikwelt des Online-Zeitalters revolutioniert. Der Pionier in der Disziplin "Meine Lieblingsmusik unterwegs hören" ist Sony – und jene Ära begann vor genau 40 Jahren. Am 1. Juli 1979 brachte Sony nämlich den "TPS-L2" auf den Markt, bekannt unter der Bezeichnung "Walkman".Ähnlich wie im Falle des iPods handelte es sich beim Walkman nicht nur um ein nützliches, gut entwickeltes Produkt, sondern auch um ein Statussymbol. Insgesamt verkaufte Sony 335 Millionen Walkmans und machte die Produktbezeichnung derart populär, dass in manchen Ländern sogar kein Markenschutz mehr bestand, da der Begriff zum Allgemeingut geworden war und für ein generelles Konzept stand.1984 erweiterte Sony die Modelllinie dann um den Discman, der anstatt Kassetten nun CDs abspielte. Erneut war Sony ganz vorne mit dabei, denn im Jahr 1984 handelte es sich bei der CD noch um ein sehr junges Medium. Sonys Produkteinführung sorgte dafür, dass die breite Öffentlichkeit sich erstmals aktiv für Musik-CDs interessierte und als Alternative zur Schallplatte und zur Musikkassette wahrnahm. Schlagartig wuchs die CD-Branche und die Anzahl verfügbarer Musik-CD stieg dramatisch.Sony hätte es durchaus in der Hand gehabt, noch eine weitere Revolution einzuleiten, allerdings erkannte man den Trend hin zu MP3-Playern nicht. Stattdessen war Apple wesentlich schneller, zunächst noch ziemlich belächelt ("iPod = Idiots price our products"), zusammen mit dem iTunes Music Store dann aber enorm erfolgreich. Selbst als der iPod auf den Markt kam, lautete bei Sony noch die Einschätzung, man sei nicht durch einen Newcomer zu besiegen. Wenige Jahre später hieß es selbstkritisch: "Wir sind auf dem Musikmarkt eingeschlafen". Eilig auf den Markt geworfene MP3-Player mit schlechter Bedienung ("Network Walkman") wurden vom Kunden verschmäht, die Gründung einer neuen Unternehmenssparte zur Entwicklung eines vollwertigen iPod-Konkurrenten erfolgte viel zu spät. Damit geht Sonys Player-Sparte in die Liste jener ein, die innerhalb kurzer Zeit vom Marktführer zum bedeutungslosen Mitspieler wurden.