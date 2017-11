3 iPad-Strategiespiele in einem Bundle: Rome Total War Collection

Drei Epochen nachspielen

Pünktlich zum einjährigen Jubiläum von Rome: Total War auf dem iPad hat Entwickler Feral Interactive ein Bundle im iOS App Store freigeschaltet, welches neben dem Original noch die beiden Expansion Packs Barbarian Invasion und Alexander enthält (Store: ). Alle drei Apps stellen zwar Portierungen von Windows-Spielen der Jahre 2004 bis 2006 dar, wurden aber für die Bedienung mit Multitouch optimiert. Die Kundenbewertungen zeigen, dass die Spieler mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind.Alle drei Teile setzen auf eine Mischung aus rundenbasierten Weltkartenstrategie und Echtzeitkämpfen in 3D. Gerade bei Letzterem ist die Steuerung im Vergleich zu den Originalversionen auf dem Computer deutlich geändert und den Ansprüchen des iPads angepasst worden. Als Hardware ist mindestens ein iPad Air, bzw. iPad mini 2 vonnöten. Software-seitig muss es iOS 10.2 oder höher sein. Preislich liegt das Bundle bei 18,99 Euro, womit man gegenüber einem Einzelkauf der drei Teile knapp 15 Prozent spart.Das Hauptspiel beschäftigt sich dem Namen entsprechend mit dem Aufstieg des römischen Weltreiches in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten. Dabei übernimmt der Spieler die Führung eines der großen Familienhäuser wie der Julier, der Scipionen oder der Bruti. Sowohl militärische Kontrolle über das expandierende Reich als auch die Vorherrschaft im Senat als Zentralorgan spielen eine Rolle. Die erste Erweiterung Barbarian Invasion verlagert das Spielgeschehen einige Jahrhunderte weiter in die Endzeit des Reiches. Im Zuge der Völkerwanderung muss sich das inzwischen in West und Ost geteilte Imperium dem Ansturm von germanischen Volksgruppen wie den Franken, Sachsen oder Goten sowie Reiterhorden wie den Hunnen oder Vandalen erwehren. Das zweite Expasion Pack geht dagegen einige Jahrhunderte weiter zurück und folgt dem großen Zug von Alexander dem Großen gegen das übermächtige Perserreich zu einer Zeit, als Rom noch nur eine Stadt unter vielen irgendwo in Italien war.Weiterführende Links: