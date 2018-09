24 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Es gilt nach wie vor

iOS App Store

Another Lost Phone — 2,29

Browser Recorder – gratis

Math Pro – gratis

Splashtop Wired XDisplay HD – gratis

Mac App Store

Exporter for Contacts – 7,99

Sim City: Complete Edition – 21,99

Viele kleine Helfer in diesem Rabatt-Korb unterstützen den Anwender unter anderem dabei, die Außentemperatur und Windgeschwindigkeit zu erfahren, mathematische Lösungen zu finden und das iPad als externen Monitor zu verwenden. In der Kategorie "Exoten" trifft ein CNC-Fräse-Tool auf einen Mondphasenkalender und einen Audio-Kompressor.Im Bereich Produktivität tummeln sich Programme zum Erstellen von Mindmaps, Logos und Zeitrafferfilmen. Im virtuellen Büro sind zudem der To-Do-Listen-Manager, das Kontakt-Export-Tool und der Menüleisten-Notizblock von Nutzen. Aufgefüllt haben wir die Liste mit interessanten und bestbewerteten Spielen.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (iOS 7+)In der erzählerischen Ermittlung erkundet der Spieler das mitreißende Sozialleben einer jungen Frau, deren Handy er gefunden hat. Er soll dabei ihr Verschwinden aufklären.statt 2,99 Euro (iOS 7+)Das mehrfach preisgekrönte Sidescroller-Abenteuer besticht durch schöne Zeichnungen, ein cooles Spielkonzept und eine Menge Spaß.Der viel beachtete Vorgänger ist ebenfalls im Angebot:statt 2,99 (iOS 8+)statt 10,99 Euro (iOS 8+)Bark Filter kann als Einband-Kompressor dienen oder die Töne den Frequenzgruppen des menschlichen Ohres anpassen – und zwar in bis zu 27 Bändern.statt 1,09 Euro (iOS 8+)Der Browser nimmt die Nutzer-Interaktionen mit einem Klick auf. Anschließend kann man die Protokolle sichern, komprimieren und teilen.statt 8,99 Euro (iOS 8.3+)Die intuitiv bedienbare App erlaubt es, CNC-Projekte zu designen, anzusehen, zu simulieren und als G-Code (GRBL) für die Fräse auszugeben. Dabei nutzt sie einen 3D-Simulator und AR.statt 3,49 Euro (iOS 9+)Mit Lighten zeichnet der Nutzer Mindmaps. Dazu stehen verschiedene Stile und Tools zur Verfügung. Anschließend lassen sich die Konzepte per iCloud verbreiten oder in viele Formate exportieren.statt 2,29 Euro (ab iOS 9+)Aus quasi allen mathematischen Bereichen enthält die App Tutorials, Beispiele und Lösungswege, um ihren Nutzer auf Niveau zu bringen.statt 8,99 Euro (ab iOS 8+)Die Lern- und Studiersoftware ermöglicht über einen innovativen Mechanismus, Wissen aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu organisieren, zu verknüpfen und sich einzuprägen.statt 13,99 Euro (ab iOS 9+)Der Spektrum-Analysator beherrscht Systemkalibrierung, Schallpegel-Monitoring und Test-Routinen für allerlei Audio-Equipment.statt 2,29 Euro (ab iOS 8+)Refill hilft den Durchschnittsverbrauch, den CO2-Ausstoß und weitere nützliche Kennzahlen von Fahrzeugen zu ermitteln.statt 18,99 Euro (ab iOS 7+)Mit Splashtop lässt sich das iPad über USB als weiterer Monitor für den PC/Mac ansteuern. Dabei unterstützt die App Full-HD- und Retina-Auflösung bei 60fps.statt 2,29 Euro (ab iOS 9+)Die App ermittelt die Wetterbedingungen am Standort in Echtzeit und unter Zugriff auf die Apixu-Datenbank.Von Publisher Lionsapp sind ebenfalls im Angebot:statt 3,49 Euro (iOS 9+)statt 3,49 Euro (iOS 8+)statt 3,49 Euro (iOS 9+)statt 4,99 Euro (ab iOS 9.3+)Der To-Do-Listen-Manager ist mit dem InApp-Kauf für 1,09 Euro eine vollständige Suite auf recht hohem Niveau.statt 6,99 Euro (ab macOS 10.10)Diese Software hilft, C/C++ spielerischer und experimenteller zu programmieren. Dazu benötigt sie Xcode und die Xcode Command Line Tools.statt 49,99 Euro (ab macOS 10.6)Die App rühmt sich, die beste DJ-Lösung zu sein und kann sich dabei auf ein paar Fachmeinungen berufen. Effekte, Sample-Funktionen und Soundcloud-Integration sind enthalten.statt 8,99 Euro (ab macOS 10.7)Adressbuch-Kontakte exportiert der Anwender mithilfe dieser App mühelos in das CSV-, Excel-, Fritz!Box- oder Outlook-Format. Wiederholungstäter können ihre Export-Einstellungen in Vorlagen sichern.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.12)FiveNotes stellt einen kleinen Texteditor für Notizen dar, der sich in der Menüleiste aufhält. So lassen sich selbst im Vollbildmodus anderer Programme schnell Ideen festhalten.statt 9,99 Euro (ab macOS 10.13)Für Zeitraffer-Aufnahmen eignet sich GlutMotion perfekt. Dafür stellt die App Stapelverarbeitung und Bildbearbeitungswerkzeuge zur Verfügung.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.12)Das Vektor-Grafikprogramm von MacTechNews-Mutter Synium steht nur noch bis Sonntag zum halben Preis im Store.statt 19,99 Euro (ab macOS 10.12)Mit einem Klick sucht der Radar das Heimnetzwerk nach Geräten ab und gibt anschließend eine Menge Daten über sie aus.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.8.5)Diverse Erweiterungspakete schließt die Complete-Version der berühmten Städtesimulation von 2013 mit ein.