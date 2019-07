2020er iPhones mit ProMotion: Apple soll 120-Hz-Display planen

iPhone-Displays mit bis zu 120 Hertz

Bildwiederholraten zwischen 24 und 120 Hertz

Neue Displaygrößen und 5G

Apple plant einem Bericht zufolge ein Feature für die 2020er iPhone- Generation, das beim iPad Pro schon seit 2017 zum Einsatz kommt: ProMotion. Die Display-Technologie ermöglicht Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz. Nutzer profitieren davon in Form von flüssigerem Scrollen, fließenderen Bewegungen und höherer Reaktionsfähigkeit der Bedienoberfläche.„Apple erwägt, beim 2020er iPhone eine umschaltbare Bildwiederholrate von 60/120 Hz zu implementieren“, so Twitter-Nutzer @UniverseIce . Der Anwender machte bislang zwar mit keinen Apple-Leaks auf sich aufmerksam, nennt aber immer mal wieder Details zu noch unveröffentlichten Samsung-Produkten.Die Information bezüglich ProMotion könnte @UniverseIce entsprechend aus dem Samsung-Umfeld haben, da er von Vertragsverhandlungen zwischen Apple und dem südkoreanischen Konzern bezüglich ProMotion in iPhones berichtet. Samsung liefert die OLED-Displays, die Apple schon jetzt in den iPhone-Topmodellen verwendet. Auch mit LG soll das Unternehmen aus Cupertino über OLED-Lieferungen verhandeln, die sich für ProMotion eignen.Anwender des iPad Pro kennen ProMotion schon seit den 2017er Modellen. Die Technologie erkennt automatisch, wie der Nutzer das Tablet verwendet und passt die Bildwiederholrate automatisch daran an. Die normale UI-Bedienung etwa wird mit 120 Hertz ausgeführt, was deutlich fließendere Bewegungen erzeugt als die 60-Hertz-Displays der aktuellen iPhones. Auch Eingaben mit dem Apple Pencil profitieren von dem gestiegenen Wert.Bei statischen Inhalten wie Bildern schaltet das iPad Pro die Bildwiederholrate dynamisch auf bis 24 Hertz herunter, um Akkuleistung zu sparen. ProMotion sorgt im Vergleich zu standardmäßigen 60-Hertz-Geräten wie dem iPhone also sowohl für ein besseres Nutzungserlebnis als auch eine höhere Energieeffizienz.Zu den 2020er iPhone-Modellen gibt es außer dem ProMotion-Gerücht auch schon eine Reihe weiterer Feature-Hinweise. Demnach soll es drei OLED-Modelle mit folgenden Bilddiagonalen geben: 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Die neuen Displaygrößen von 5,4 und 6,7 Zoll lassen auf Designänderungen schließen. Zudem erhält das iPhone im nächsten Jahr voraussichtlich 5G-Unterstützung. Auch über eine 3D-Hauptkamera mit neuen AR-Funktionen wird spekuliert.