Apple Store: Verkaufsvorbereitungen für iPhone und Apple Watch laufen auf Hochtouren

Apple beginnt am Freitag mit dem Verkauf des iPhone Xs, iPhone Xs Max und der Apple Watch Series 4. Die Vorbestellungsphase läuft bereits seit dem 14. September (Telekom: ). Alle Apple Stores erhalten zum Marktstart neues Artwork, das großflächig auf die neuen Gadgets hinweist. Selbst das iPhone XR ist bereits auf den Display-Grafiken vertreten, obwohl das LCD-Modell erst am 26. Oktober erscheint.Apple nutzt nicht nur flache Abbildungen und Poster, sondern markiert einzelne Store-Bereiche zusätzlich mit großen, dreidimensionalen Modellen bestimmter Logos. Dazu gehören Apple Music, App Store, Fotos, Health und HomeKit.In Apples Ladengeschäften mit neuerem „Marktplatz“-Design – wie zum Beispiel in Seattle und Mailand – kommen die plastischen Modelle dagegen nicht zum Einsatz. Apple verwendet dort mehr auf Videoleinwände, die kurze Werbeclips der iPhone-Modelle und der Apple Watch abspielen.Auch im Außenbereich setzt Apple auf massive Promotion der neuen Gadgets. Große Videowände vor den Stores und Außenplakate kündigen die kommenden Neuerscheinungen an. Eine der ersten dieser Billboards wurde bereits am Freitag in New York gesichtet.