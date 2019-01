2018er iPad Pro: Apple startet Promo-Website für Mobilgeräte

„Die größte Änderung des iPads seit dem iPad“

Apple hat eine Promotion-Website für die 2018er Generation des iPad Pro erstellt, die nur auf Mobilgeräten funktioniert. Wer die Seite etwa über ein MacBook aufruft, sieht den Hinweis, dass für die Darstellung des Inhalts die mobilen Versionen der Browser Safari und Chrome vorausgesetzt werden.Der Grund für die Smartphone- und Tablet-Orientierung ist die Touch-freundliche Bedienung des Web-Inhalts. Apple konzentriert sich bei der iPad-Promo auf vier Features der neuen Pro-Modelle: Displaygröße, Face ID, geringe Gehäusedicke und die zweite Generation des Pencil.Der Slogan der Promo-Seite lautet: „iPad Pro – die größte Änderung des iPads seit dem iPad“. Und vier ebendieser Änderungen beziehungsweise Neuerungen preist Apple an. Bei „Displaygröße“ wird der Nutzer aufgefordert, auf die Tablet-Oberfläche zu tippen, worauf sich das Hintergrundbild des dargestellen iPad Pro ändert. Danach sieht der Nutzer eine Animation der Entsperrung via Face ID. Schlussendlich funktionieren alle Animationen aber auch, wenn der Nutzer nicht auf das Display tippt.Apple präsentiert das schlanke Gehäuse des abgebildeten iPad Pro mit 11-Zoll-Display, indem die Seite das Gerät zur Seitenansicht bewegt. Auch der Stift, der sich steckerlos an der Seite des iPad-Gehäuses mit Strom versorgen lässt und magnetisch hält, ist Teil der neuen „Experience“-Website das iPad Pro. Über den blau hinterlegten Link oben rechts auf der Seite gelangt der Anwender auf die reguläre Web-Präsenz des Unternehmens und erhält dort die Möglichkeit, das iPad Pro zu kaufen