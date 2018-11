2018er MacBook Air: „Der beste Mac für die meisten Leute“

Schließt die Lücke zwischen MacBook und MacBook Pro

Weitere Einschränkungen zum MacBook Pro

„Das MacBook-Modell, das die meisten Leute kaufen sollten“

Das neue MacBook Air mit Retina-Display kommt morgen auf den Markt. Redakteure von The Verge, Wired, TechCrunch und anderen Branchengrößen konnten Apples neuen Mobilrechner bereits vorab testen. Die Reviews zeigen sich größtenteils angetan vom 2018er MacBook Air und sehen das Gerät als den geeignetsten Mac für die meisten Anwender. Vor allem das Retina-Display sei eine immense Verbesserung zum Vorgänger. Doch es wird auch bemängelt, dass das Air in der Form schon vor Jahren hätte erscheinen sollen.Die Geschwindigkeitsgewinne im Vergleich zum vorherigen MacBook Air sind The Verge zufolge spürbar, aber nicht weltbewegend. Zudem sei das 2018er Modell zwar flotter und vielseitiger als das 12-Zoll-MacBook, doch Pro-Ansprüche dürfte das neue Air noch immer nicht erfüllen. Für Anwendungsgebiete wie Videoschnitt und die Bearbeitung vieler RAW-Fotos eigne sich das MacBook Pro nach wie vor wesentlich besser.Als preislicher und leistungsmäßiger Kompromiss zwischen dem MacBook und MacBook Pro funktioniere das neue Air-Modell dennoch gut – auch wenn es für 100 US-Dollar Aufpreis bereits die Basisversion des 13er MacBook Pro gebe, das einen potenteren Prozessor biete. Doch alles in allem sei das MacBook Air der beste Mac für die meisten Anwender.Zu den weiteren Einschränkungen im Vergleich zum MacBook Pro gehört das Display. Im Gegensatz zum Pro-Gerät bietet das MacBook Air keinen erweiterten P3-Farbraum. Zudem ist das Panel nicht ganz so hell wie bei den teureren Pro-Modellen. Während das Display des MacBook Pro bis zu 500 Nits ermöglicht, sind es beim MacBook Air maximal 300. Das mache sich insbesondere im Freien bemerkbar.John Gruber von Daring Firewall zieht in seinem Testbericht ein positives Fazit: „Es ist das MacBook, das die meisten Leute kaufen sollten.“ Der Preis sei – trotz des Anstiegs gegenüber des Vormodells – weiterhin „fair“. Apple habe auf die Kunden gehört und so ziemlich genau das Gerät veröffentlicht, nach dem schon seit Jahren gefragt wurde. Bonus-Features wie der integrierte Fingerabdrucksensor seien zudem praktische Hilfen im Alltag. Weitere Reviews gibt es unter anderem von Wired TechCrunch und CNET