Was beim iPhone 8 aus dem Home Button wird

Allen bisherigen Informationen zufolge verschwindet der Home Button beim iPhone 8, nachdem er bereits mit dem iPhone 7 kein echter Button mehr, sondern nur noch eine berührungsempfindliche Oberfläche war. Seit Anbeginn der iOS-Zeit setzte Apple nur auf einen einzigen zentralen Button, dessen Aufgabe darin bestand, auf den Homescreen zurückzukommen bzw. seit iPhone 5s nicht nur das Gerät zu aktivieren, sondern auch per Fingerabdruck freizuschalten. Zusätzliche, permanent zur Verfügung stehende Bedienelemente wie "Suche" oder "Zurück", gab es unter iOS nie - im Gegensatz zu anderen Systemen. Auch wenn Apple mit dem iPhone 8 keinen physikalischen Button mehr verbaut, muss es dennoch einen Ersatz für die Home-Funktionalität geben. Während die Erfassung von Fingerabdrücken wohl von einem Gesichtsscanner übernommen wird, bleibt der Home Button zumindest als softwareseitige Lösung erhalten.Analysen der entsprechenden Firmware-Dateien ergaben, dass iOS sich einen bestimmten Bereich des Displays reserviert, um den Home Button dort bei Bedarf ein- und wieder auszublenden. Dies ähnelt vermutlich der Funktionalität bei defektem Home Button (siehe diese Meldung ). Vom Entwickler Steven Troughton Smith heißt es, dass die Schnittstelle keine Möglichkeit zum Umfärben des Buttons vorsieht. Apple verwendet daher wohl eine kontraststarke Darstellung, die mit jeder Hintergrundfarbe funktioniert. Bei Vollbild-Video verschwindet der Home Button komplett.Tab-Leisten finden Platz im Bereich unterhalb des Software-Buttons, also wie bisher ganz unten. Hinweise auf eine Verlagerung anderer UI-Elemente in die "Home Button Areas" ließen sich bislang nicht finden. Im Vorfeld wurde spekuliert, die Bedienung von iOS auf dem iPhone 8 könne sich geringfügig unterscheiden, indem bestimmte Elemente verlagert werden. Was früher als funktionslose Fläche rechts und links neben dem Home Button ruhte, ist bisherigen Informationen zufolge beim iPhone 8 ebenfalls nutzbare Displayfläche - dass Apple dafür aber neue Bedienweisen vorsieht, lässt sich derzeit nicht ablesen. Hinweise darauf, eventuell einen ins Display eingebundenen Fingerabdruck-Sensor vorzufinden, gibt es übrigens weiterhin nicht.