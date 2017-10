20 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

iOS App Store

Von der Astronomie-Software SkySafari 5 (-50 %) über Organisatoren für Visitenkarten (-85 %) und Weihnachtsgeschenke (-100 %) bis hin zu Spielen wie etwa den Goat Simulator (-80 %) tummeln sich aktuell die Rabattaktionen in App Store und Mac App Store. Hier der Überblick:statt 43,99 €Der Manager für Visitenkarten verfügt sowohl über einen Scanner als auch eine digitale Austauschfunktion. Die Inhalte der Visitenkarte können in 25 Sprachen gespeichert werden. (iOS 9.0+)statt 2,29 €Die Alternative zu Apples vorinstallierter Musik-App möchte mit intuitiver Bedienung, Anpassbarkeit und lokaler Sternebewertung punkten. (iOS 9.0+)statt 5,49 €Der Ziegensimulator hat inzwischen bereits einen Ruf als abgedrehtes Spiel. Momentan ist nicht nur das Hauptspiel auf ein Fünftel reduziert, sondern auch die Varianten Waste of Space MMO Simulator und Payday statt 3,49 €Remake des Klassikers der 1980er. Der Spieler hat drei mögliche Routen, um im Jahr 1849 von New York ins Kalifornien der Goldgräberzeit zu gelangen. (iOS 6.0+)statt 4,49 €Zeichnen Sie Figuren und lassen Sie sie zu sich wiederholenden, symmetrischen Figuren anwachsen. Sowohl künstlerisch als auch mathematisch ansprechend. (iOS 9.1+)statt 2,29 €Diese App verspricht effektiven Muskelaufbau in sechs Wochen. Dafür stehen 5 Programme rund um Situps, Liegestütz, Dips, Kniebeugen und Klimmzüge bereit. (iOS 7.0+)statt 5,49 €Es gibt viele Methoden, die Kugeloberfläche der Erde auf eine zweidimensionale Karte zu überführen. Diese App stellt 61 Varianten vor, inklusive Karten und Glossar. (iOS 7.1+)statt 2,29 €Der Helfer für die Geschenke-Übersicht. Behalten Sie im Überblick, wem Sie was wann und wo kaufen wollen und wie hoch Ihr Budget dafür ist. (iOS 9.0+)statt 10,99 €Twitter-Nutzer profitieren bei diesem Client von geräteübergreifendem Sync, umfangreichen Statistiken und intelligenten Tweet-Ausblendungen auf iPhone, iPad und Apple Watch. (iOS 9.3+)statt 16,99 €Nicht nur die üblichen Formate rund um GIF, JPG oder PNG sind in dieser App abrufbar, sondern auch typische Dateitypen der Windows-Plattform. Für ausführlichen Gebrauch ist aber die Premiumversion nötig. (OS X 10.9+)statt 21,99 €In dem Action-Adventure taucht man in die Welt von Mittelerde ein, wo der Kampf gegen Sauron tobt und ganze Familien auslöscht. (OS X 10.10+)statt 10,99 €Astronomie-Software mit umfangreicher Datenbank galaktischer Objekte. Die Grundversion umfasst 119.000 Sterne, in SkySafari 5 Plus sind es 2,6 Millionen und in SkySafari 5 Pro 27 Millionen. Die beiden teureren Versionen bieten auch eine Teleskop-Funktion. (OS X 10.6.6+)SkySafari 5 Plus: 16,99 € statt 32,99 €SkySafari 5 Pro: 32,99 € statt 64,99 €statt 10,99 €In dem Plattformer durchstreift der Spieler abwechselnd als einer von drei Helden Level und überwindet geschickt Hindernisse und Herausforderungen. (OS X 10.5+) Auch der Nachfolger Trine 2 ist aktuell reduziert ( 3,49 € statt 16,99 €).