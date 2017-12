20 Top-Apps im Sonderangebot für Mac, iPhone, iPad, Apple TV & Apple Watch

iOS App Store

Star Wars: Knights of the Old Republic — 5,49 €

Mac App Store

Shadow Tactics: Blades of the Shogun — 21,99 €

Die aktuelle Woche steht bei den Sonderangeboten des App Store ganz im Zeichen der Spiele - nein, nicht die Olympischen Spiele, sondern klassische Adventure- und Rollenspiele wie Star Wars Knights of the Old Republic II (-75%). Doch auch andere Spiele-Genre sind anzutreffen und jenseits der Unterhaltung findet sich unter anderem mit djay Pro (-50%) noch ein iOS-Musikprogramm und mit Sequence Diagram (-20%) ein UML-Werkzeug für professionelle Entwickler. Nachfolgend alle Rabatte im Überblick:statt 10,99 €Diese App bietet alle Werkzeuge fürs Plattenauflegen wie Looping, Skipping, Scrubbing und Beat-Bearbeitung. Spotify-Integration sorgt für die Musik.(iOS 10.0+, wachtOS, iPad: statt 17,99 €In diesem Teil der Detektiv-Serie begleitet man Katrielle Layton im Herzen Londons, um am Ende die Verschwörung der Millionäre aufzudecken.(iOS 9.0+)statt 5,49 €Spieler müssen in dem Action-reichen Jump & Run knifflige Level durchqueren, wobei Mega Man dabei die Fähigkeiten seiner besiegten Gegner nutzt.(iOS 6.0+)statt 3,49 €Auf eine simple Bedienung optimiert, verspricht die Gold-Simulation eine schnelle Runde in abwechslungsreichen Plätzen für die kleine Pause zwischendurch.(iOS 7.1+, tvOS)statt 14,99 €Geboten wird ein Ausflug in die faszinierende Welt der Anatomie. Realistische 3D-Grafik ermöglicht einen genauen Blick auf Körper und Organe.(iOS 8.0+)statt 3,49 €Auf einer verseuchten Insel gestrandet, begibt man sich in den Überlebenskampf mit Tieren und Zombies - und auf die Suche nach einer Fluchtmöglichkeit.(iOS 8.0+)statt 5,49 €Eine originalgetreue Umsetzung des Automatenspiels aus den 1970er Jahren ohne Schnickschnack wie Dauerfeuer und mehrere Schuss hintereinander.(iOS 8.0+)statt 99,99 €Eines der beliebtesten Rollenspiel im Star-Wars-Universum bietet eine Gruppe aus neun Charakteren, die Abenteuer auf acht Welten wie Tatooine oder Kashyyyk erleben.(iOS 6.0+)statt 21,99 €Bei diesem Point&Click-Adventure begibt man sich mit Hauptprotagonistin Anna auf der Suche nach einem Heilmittel für den schwerkranken Großvater.(macOS 10.7+)statt 32,99 €In dem Klassiker führt man ein Volk militärisch und wirtschaftlich-diplomatisch durch die Epochen der Menschheitsgeschichte. Die Online-Funktion ist nicht enthalten.(macOS 10.8+)statt 5,49 €In diesem kurzweiligen Adventure steuert der Spieler eine Figur namens Gomo durch eine fremde Märchenlandschaft, um den vierbeinigen Freund Dingo zu retten.(macOS 10.7+)statt 21,99 €Hier begleitet man den jungen Jerry bei seinem Abenteuer in Mauswald, wo er als Zauberer die Tiere vor einer finsteren Macht retten muss.(macOS 10.7+)statt 36,99 €Eine Gruppe von sechs Helden streift in diesem Rollenspiel durch die Welt von Eora. Bei einem Überfall auf ihre Karawane wird ein magischer Sturm zur Rettung.(macOS 10.6+)statt 9,99 €Durch eine einfache Text-Notation können Entwickler in diesem Programm auch komplexe Sequenzdiagramme im Stil des UML-2.0-Standards entwerfen.(macOS 10.11+)statt 44,99 €Das Echtzeitstrategiespiel spielt im Japan der Edo-Periode, wo fünf Spezialisten Verschwörungen und Rebellionen gegen den neuen Shogun aufdecken müssen.(macOS 10.7+)statt 10,99 €Nachdem nun zuletzt "Star Wars: Die letzten Jedi" in die Kinos kam, greift nun wieder die allgemeine Star-Wars-Begeisterung um sich und macht auch vor den Sonderangeboten keinen Halt.(ab macOS 10.6+)statt 29,99 €Als Meisterdieb arbeitet man in gottverlassenen Stadt im Verborgenen und stößt dabei auf finstere Machenschaften und eine große Verschwörung.(macOS 10.10+)