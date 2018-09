20 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Unser Disclaimer lautet auch diese Woche

iOS App Store

Mac App Store

Diverse Manager helfen beim Organisieren von Zeiten und Ereignissen, Waren, Passwörtern sowie Daten aus Microsoft-Exchange-Umgebungen. Daneben stehen in der Liste Programme für die umfassende Bildersuche auf etlichen Plattformen, für die Suche nach Sternen und Planeten sowie nach statistischen Lösungen. Zwei spannende Spiele und viele weitere Tools runden den Rabatt-Reigen ab.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 4,49 Euro (iOS 10+)Das Atmungstraining soll auf medizinischen Studien basieren und entspannen, zudem gegen Stress und Konzentrationsstörungen wirken.statt 2,29 Euro (iOS 8.1+)Wiederkehrende Ereignisse kann man mit dem Logger protokollieren. So lassen sich etwa Gewohnheiten, Pflichten und Beobachtungen überprüfen.statt 2,29 Euro (iOS 9.1+)Der File Manager kombiniert ein Archiv-Programm, einen Media Player und einen Dokumenten-Manager. Er kann u.a. Daten per iTunes, WLAN oder einen der vielen unterstützten Cloud-Dienste syncen.statt 8,99 Euro (iOS 8.2+)Bilderdienste wie Flickr, 500px, devianART und die üblichen Social-Media-Netzwerke durchsucht das Tool nach Bildern und speichert diese lokal.statt 5,49 Euro (iOS 9.1+)Die leistungsstarke Bildbearbeitungsapp bietet allerlei Werkzeuge, um Bilder zu verbessern, zu retuschieren sowie neu zu zeichnen und zu malen.statt 5,49 Euro (iOS 9+)Das Store Management System wendet sich an Einzelhändler, Reseller und andere Händler. Der Tracker organisiert unter anderem Käufe, Lagerbestände und Umsätze sowie Kundendaten.statt 8,89 Euro (iOS 9+)Logins, Passwörter und private Informationen verschließt die App fest in einer verschlüsselten Datenbank. Zudem bietet sie eine Reihe Sync-Funktionen und unterstützt sowohl die Apple Watch als auch den Mac.statt 43,99 Euro (iOS 8+)SkySafari rühmt sich, die professionellste Astonomie-App auf dem Markt zu sein. Wem eine kleinere Datenbank reicht, wartet bis die "Plus"-Version preisreduziert ist.statt 6,99 Euro (ab iOS 10+)Das Programm will die optimale Lösung für das Zusammenführung von E-Mails, Kontakten und Kalendern von Office 365, Outlook Web App und Exchange darstellen.statt 2,29 Euro (ab iOS 9+)Im Lock-Screen zeigt Tweety die Twitter-Timeline, Vorschläge, Nachrichten und Listen an, damit der Nutzer informiert ist, ohne die entsprechende App öffnen zu müssen.statt 10,99 Euro (ab iOS 9.3+)Mit den exakten Tiefenschärfeberechnungen, die auch Auswirkungen der Wellenbrechung berücksichtigen, wendet sich TrueDoF an Fotografen und Filmer.statt 1,09 Euro (ab macOS 10.9)Das Gratis-Tool misst die Zeit, die der Nutzer mit jeder Anwendung auf seinem Mac verwendet. Es zeigt die Zeiten anschließend in verschiendenen Ansichten an.statt 2,29 Euro (ab macOS 10.8)Mit einem Klick entfernt der Cleaner alle EXIF-Daten aus den Fotos, die etwa die Kamera dort hineingeschrieben hat (Geo-Informationen, Kameramodell…).statt 129,99 Euro (ab macOS 10.9)Der FineReader wandelt Schrift in Scans, PDFs und Digitalfotos in editierbaren und durchsuchbaren Text um und verspricht dabei herausragende Erkennungsgenauigkeit.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.8.5)Über 100 Marvel-Charaktere von Hulk bis Spiderman samt Fahrzeugen lassen sich in dem actionreichen und amüsanten Spiel durch Manhattan jagen.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.11)Der minimale Text-Editor besticht durch sein schmuckloses Interface, das frei von jeder Ablenkung ist.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.10)SkySafari Plus enthält einen kompletten Weltraum-Simulator samt Teleskop-Kontrolle. Der kleine Bruder der Pro-Version lässt nicht darauf upgraden.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.6.6)In dem Strategieklassiker erobert man mithilfe berühmter Star-Wars-Charakter und -Einheiten die Galaxis – alleine oder gemeinsam mit anderen im LAN.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.4)Die meisten statistischen Formeln beherrscht das Programm nicht nur, sondern hilft auch die Rechenwege zu verstehen.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.12)Das Tool nimmt Full-Size-Screenshots von Webseiten auf und richtet sich damit an Designer und Programmierer.