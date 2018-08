19 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Diese Regeln müssen auch diese Woche beherzigt werden

iOS App Store

Game Studio Tycoon 3 — 2,29

Heart Rate Plus Pro – 1,09

Miles HD Fahrtenbuch – 54,99

Visual Anatomy - Canine – 9,99

Mac App Store

Kiwi for Gmail – gratis

Promt Offline Übersetzer Englisch – 19,99

Stellar Video Repair – 54,99

Stellar Phoenix Photo Repair – 32,99

Diese Woche liegt der Schwerpunkt der Schnäppchenliste ganz klar auf nützlichen Dienstprogrammen: Vom Code-Editor, über ein Fahrtenbuch, eine Sprachnotiz-App bis hin zu einem Tool, das im Dock alle wichtigen Systeminformationen anzeigt. Auch für Enthusiasten von High-End-Sound, Drum-Komponisten, Rallye-Fans und Hundebesitzer steht Software im Angebot bereit.Das bekannte Softwarehaus Stellar bietet übrigens momentan fast alle seine Produkte mit einem Abschlag von 10 Prozent an, wir haben uns auf die recht neuen Repair-Programme des Herstellers für Videos und Fotos konzentriert.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 10,99 Euro (iOS 9+)Einer der besten Code-Editoren: Beherrscht etwa eine Riesenliste an Syntax, die er hervorheben und verbessern kann sowie 22 Dark- und Lightmodes.statt 5,49 Euro (iOS 11+)Wer schon immer mal ein Game-Studio führen wollte, kann das hier spielerisch simulieren.statt 2,29 Euro (iOS 8.1+)In dem Survival-Horrorspiel sucht die Protagonistin das kleine Mädchen Eder und gerät dabei in eine Tragödie fern unserer Realität.statt 2,29 Euro (iOS 7.1+)Mithilfe der Kamera und dem Blitz des iPhones will der Herzschlag-Detektor die Frequenz messen. Dazu bietet er viele Zusatzfeatures.statt 2,29 Euro (iOS 9+)Cooles Tool mit dem man per Lauftext-Anzeige kommuniziert – sinnvoll an allen Orten, wo man sich nicht (laut) unterhalten kann.statt 10,99 Euro (iOS 10+)Die Sound-Engine AQS-XI ermöglicht den Entwicklern zufolge Hörgenüsse, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die App bringt Equalizer und dergleichen mit.statt 3,49 Euro (iOS 8.1+)Wer kinderleicht Klavierspielen lernen will, sollte sich diese App ansehen. Sie stellt zudem Unterrichtsmaterialien und -methoden bereit.statt 89,99 Euro (iOS 9+)Umfangreiche Funktionen und Statistiken machen Miles zu der Referenz für Fahrtenbuch-Apps, meinen Tester und der Entwickler selbst.statt 21,99 Euro (ab iOS 10+)Diese Drum Machine hat schon einige Preise abgeräumt und bietet sowohl für Anfänger als auch Profis ein intuitiv bedienbares und leistungsfähiges Programm.statt 32,99 Euro (ab iOS 9+)Um Orte und Routen festzuhalten, bietet Rego Pro eine reichhaltige Auswahl an Funktionen auf einer ansprechenden Bedienoberfläche.statt 21,99 Euro (ab iOS 6+)Der Anatomie-Atlas zeigt in 3D alle Muskeln, Knochen und Organe des Hundes. Zudem bietet er eine Fülle an Zusatzoptionen.statt 34,99 Euro (ab macOS 10.13)Die momentane Referenz für Rallye-Spiele auf dem Mac kommt von Codemasters und ist erst vor 9 Monaten für macOS erschienen.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.10)Die zweite Version von Kiwi integriert alle Daten der Google Apps ("G Suite") in einen leistungsfähigen Desktop-Client – auch für mehrere Accounts.statt 40,99 Euro (ab macOS 10.8)Ohne Internetverbindung übersetzt Promt Wörter, Phrasen und ganze Texte im Kontext, auf Wunsch per definierbaren Hotkey oder macOS-Dienst auch aus jedem Programm heraus.statt 4,99 Euro (ab macOS 10.6.4)Der Scanner spürt Text aus PDFs, Dokumenten, Bildern, Screenshots, Notizen und Faxen auf. Auf Wunsch liest er auch QR-Codes aus.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.11)Wem die Sprachnotizen-App des iPhones auf dem Mac fehlt, hat nun eine Alternative gefunden. Recordam verspricht hochqualitative Aufnahmen.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.9)Alle nötigen Systeminformationen wie die CPU-Auslastung aller Kerne zeigt Stater im einem Dock-Icon an, das sich für mehr Details ausklappen lässt.statt 59,99 Euro (ab macOS 10.6.6)Stellar Video Repair repariert alle Videos, die fehlerhaft, beschädigt, abgehackt, holprig, unscharf oder entstellt sind.Aus dem selben Haus ebenfalls im Angebot:statt 34,99 Euro (ab macOS 10.6.6)