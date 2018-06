18 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Nicht neu, aber weiter wirksam sind folgende Regeln

iOS App Store

All Beam Designer – 12,99

Sleep on Cue – 10,99

The EO Bar – 8,99

Mac App Store

Better Snap Tool – 2,29

Edit8 Audio Sync Vollversion – 3,49

Erde 3D Tieratlas — 0,49

Yummy FTP Pro — 2,29+

Während Maschinenbauer Tools zur Berechnung von Traglasten und Schraubenanzug brauchen können, haben wir für Kopfgeldjäger die Fahndungs-App "Most Wanted" herausgesucht. Dort sind alle Flüchtigen der internationalen Polizeibehörden samt etwaiger Belohnungssummen aufgeführt.Neben den Spielen Civilization IV und Machinarium – ersteres ein brandneuer Strategiehit, letzteres ein schönes, schon etwas älteres Point-and-Click-Abenteuer – haben wir auch wieder interessante, Anwendungen gefunden. Klassiker stellen diese zwei dar: Yummy-FTP ist schon seit vielen Jahren eines der besten FTP-Werkzeuge auf der Mac-Plattform, Camera+ gehört schon lange zu den Kamera-Marktführern auf dem iPhone.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 14,99 Euro (ab iOS 7)Diese technische App berechnet Flächen, Biegebalkenbelastung und Durchbiegungen. Alle dazu nötigen Werte der Werkstoffe Stahl, Aluminium, Guss oder Holz sind bereits vorhanden.statt 1,09 Euro (ab iOS 8)Für isometrische und amerikanische Schrauben diverser Gewindegrößen lassen sich Anzugsmomente und Vorspannkräfte in verschiedenen Zuständen berechnen.statt 2,29 Euro (ab iOS 10.3)Kinematografische 3D-Filter verwendet diese Kamera, um Fotos aufzuwerten. Daneben bietet sie fünf Zoom-Stufen, Im- und Export von Filtern sowie manuelle Tools zum Nachjustieren.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Camera+ ist ein alter Bekannter in den Top-Apps: Als eine der besten Camera-Apps auf dem Markt winkt Camera+ mit einer Menge Funktionen zum schmalen Preis.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Der interaktive 3D-Globus zeigt neben dem Reliefmodell des Planeten, alle Arten von Karten samt 500 Weltwundern und über 2100 Fotos.statt 4,49 Euro (ab iOS 8)Wer eine Datenbank anlegen möchte, hat eine gute Suite gefunden: Über 22 Vorlagen für Job und Freizeit erleichtern dabei die Arbeit.statt 0,99 Euro (ab iOS 8)Egal, ob BKA, FBI, Inter- oder Europol: In der Fahnungsapp stehen alle Flüchtigen der großen Polizeibehörden samt Belohnungssumme.statt 21,99 Euro (ab iOS 8)Von Schlafexperten entwickelt, lernt der Benutzer im Laufe der Verwendung viele Aspekte des eigenen Schlafs kennen und die App bietet einige Methoden, daran zu arbeiten.statt 9,99 Euro (ab iOS 9)Die App für Ätherische Öle: Mit über 300 Rezepten und aromatherapeutischen Hinweisen. Die Macher versprechen gar eine solide Ausbildung mithilfe der App in diesem Bereich.statt 4,49 Euro (macOS 10.10+)Finder- und Anwendungsfenster lassen sich mit diesem Tool über einem ausgeklügelten Mechanismus ausrichten, organisieren und automatisiert modifizieren.statt 64,99 Euro (macOS 10.11+)Das rundenbasierte Strategiespiel Civilization VI hat alleine auf der Spielemesse E3 15 Preise gewonnen und wurde etwa als bestes Computerspiel und bestes Strategiespiel ausgezeichnet.statt 28,99 Euro (macOS 10.10+)Dank der preisgekrönten Woowave-Sync-Engine gelingt die Abstimmung von Video-Tonspur mit einem separat aufgenommenen Audiotrack mühelos.statt 3,49 Euro (macOS 10.7+)Auf dem 3D-Globus sind mehr als 200 Tierarten in ihren Lebensräumen verteilt. Dazu gibt es umfangreiche Beschreibungen, auch der Flora und der Geografie.statt 32,99 Euro (macOS 10.10+)iDatabase will die Lücke füllen, die Filemakers Bento hinterlassen hat. Unterstützt 14 Felderarten und bietet auch sonst eine große Vielfalt an Funktionen an.statt 10,99 Euro (macOS 10.10+)Das preisgekrönte Point-and-Click-Abenteuer stammt von den Entwicklern der ebenso erfolgreichen Titel Samorost und Botanicula – für Fans des Genres ein Muss.statt 4,49 Euro (macOS 10.12+)Mit Mynd produziert man ohne viel Equipment Kundenvideos, gibt sie frei, lokalisiert und verfolgt sie. Mynd arbeitet mit animierten Screenshots und eignet sich damit besonders für Schulungsvideos.statt 27,99 Euro (macOS 10.12+)Mithilfe intelligenter Algorithmen kann das Programm in kürzester Zeit auch in tausenden Seiten und Dokumenten das Gewünschte finden.statt 32,99 Euro (macOS 10.8+)Schneller und leistungsstarker Client für FTP/S, SFTP, WebDAV/S. Yummy kann u.a. Dateien vergleichen und Verzeichnisse nach Zeitplänen synchronisieren.