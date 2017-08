16 preisreduzierte Top-Apps - für Mac, iPhone, iPad & Apple Watch

iOS App Store

Die beiden App Stores für Anwendungen auf iOS und macOS haben sich zum Wochenende wieder mit einer Reihe von Rabattaktionen gefüllt. Dazu zählen neben Spielen wie Tomb Raider (-50 %) oder das deutsche Glitchskier (-50 %) auch bekannte Produktiv-Anwendungen wie Drafts, Linea oder Taptile Zeiterfassung. Hier die 16 Top-Apps im Überblick:statt 10,99 €Das Rollenspiel-Adventure verspricht mehr als 30 Stunden Spielspaß in der Rolle eines Gefangenen in der Unterwelt, der Freiheit und Rache am bösen Imperator sucht. (iOS 5,0+)statt 1,09 €Scanner für Visitenkarten mit Anbindung an die Kontakte-App. Außerdem erlaubt die App den digitalen Austausch von Kontaktdaten. (iOS 8.0+)statt 5,49 €Ziel dieser App ist die möglichst einfache, ablenkungsfreie Texteingabe mit anschließender unkomplizierter Teilen-Funktion. (iOS 9.0+ inkl. iMessage-App und watchOS)statt 2,29 €Shooter im Retrolook, der in diesem Jahr den deutschen Computerspielpreis in der Kategorie »Bestes Mobile Game« erhielt. (iOS 9.3+)statt 3,49 €Wetter-App, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Vorhersage sowohl optisch als auch akustisch aufzupeppen. (iOS 6.0+)statt 10,99 €Dieses Skizzenbuch für das iPad möchte den Nutzer nicht mit einer überladenen Auswahl an Farben und Pinseln verwirren, sondern den Fokus auf die Ideen setzen. (iOS 10.0+)statt 1,09 €Apples Gratis-App ist in dieser Woche eine iMessage-App: Fordern Sie Ihre Kontakte während der iMessage-Kommunikation zu einer Partie Schach heraus. (iMessage-App, iOS 10.2+)statt 1,09 €Taschenrechner-App, welche die Terme in einer eigenen Zeile erfasst und Zahlen durch einfaches Wischen auf die Ziffertasten abspeichert. (iOS 10.3+)statt 1,09 €Weitere Taschenrechner-App, hier aber mit dem Fokus auf kompliziertere Berechnungen, Gleichungen und Funktionen inklusive Plotter. (iOS 6.0+)statt 9,99 €Gedacht für Freiberufler und Dienstleister ist diese App eine wichtige Grundlage für die Rechnungsstellung. Arbeitszeiten lassen sich hier leicht budgetieren. (iOS 9.3+, watchOS)statt 5,49 €Kommandieren Sie Ihr eigenes Luxus-Kreuzfahrtschiff. Auf dem Weg über den Globus sind Sie für die Zufriedenheit der Reisenden verantwortlich. (iOS 7.0+)statt 22,99 €Dateimanager mit zwei Fenstern, der auch als FTP/FTPS- und SFTP/SSH-Client Verwendung finden kann. (OS X 10.7+)statt 19,99 €Dieses Werkzeug kopiert Kalender-Ereignisse, Erinnerungen und verknüpfte Kontakte aus den 3 Apple-Apps in die Zwischenablage oder exportiert sie als CSV. (OS X 10.8+)statt 5,49 €macOS-Werkzeug, um aus geschriebenen Text über eine Person alle relevanten Daten für einen Eintrag in der Kontakte-App herauszufinden. (OS X 10.11+)statt 10,99 €In düsterer Atmosphäre macht sich ein Junge auf die Suche nach seiner Schwester und trotzt allen Gefahren auf dem Weg. (OS X 10.6+)statt 32,99 €Die junge Lara Croft erleidet auf einer unbekannten Insel Schiffbruch und muss durch cleveres Rätsellösen einen Weg runter von dem Eiland finden. (OS X 10.9.1+)