15 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV

Zur Jahreswende sind die Entwickler wieder in Rabattlaune. Diesmal sind vor allem praktische kleine Werkzeuge für den Mac und minimalistische Apps für iOS im Angebot. Pünktlich für 2018 stehen aber auch die Steuer-Apps von WISO auf der Liste, ebenso wie der diesjährige Fischer Weltalmanach. Nachfolgend der Überblick:statt 5,49 €Ein Instrument in Form eines Punktebretts. Je nach Berührung ertönen verschiedene Akkorde im Arpeggio (nacheinander statt simultan abgespielt). (iOS 8.0+)statt 5,49 €Sprachaufnahmen in verschiedenen Formaten, ohne Zeitlimit und auch als Hintergrundaktivität. Funktioniert mit externen Mikrofonen und verspricht leichte Bedienung. (iOS 9.0+)statt 8,99 €Die App-Version des berühmten Nachschlagewerks, das neben geographischen Informationen zu allen Teilen der Welt auch aktuelle politische und demographische Informationen bietet. (iOS 8.0+)statt 5,99 €In Verbindung mit Apples Health-App sorgt dieser Trainer für Fortschritte im Fitnessstudio. Hunderte Übungen mit Animationen, Timer und Datensync gehören zum Funktionsumfang der Pro-Version. (iOS 9.0+, watchOS)statt 4,49 €Schlüpfen Sie in die Rolle eines Detektivs und finden Sie einen vermissten Ehemann. Rekonstruieren Sie sein Verschwinden anhand von zahlreichen Videoclips der befragten Ehefrau. (iOS 7.0+)statt 2,29 €Logikrätsel, in denen aus einer begrenzten Zahl von Aussagen weitere Zusammenhänge geschlossen werden können. 36 Rätsel in 3 Schwierigkeitsstufen sind dabei, weitere nachkaufbar. (iOS 9.0+, tvOS)statt 2,29 €Vorgesehen ist diese App zur Unterstützung bei der Zazen-Meditation des Zen-Buddhismus. Doch natürlich ist er auch als minimalistisch designter Timer zu verwenden. (iOS 10.0+)statt 1,09 €88 knifflige Level erwarten Sie bei diesem minimalistischen Puzzle. Geometrische Objekte lassen sich ineinander zu Mustern verschieben; stets nach dem Motto Schwarz+Schwarz=Weiß. (iOS 5.1.1+)statt 54,99 €Die Aufgaben- und Termin-App zum frustfreien Verwalten der Termine bietet verschiedene Ansichten und Unterstützung von CalDAV, Dropbox und TextExpander. (OS X 10.10+)statt 2,29 €Praktischer Konverter von Audiodateien. Wandelt WAV, FLAC, APE, WMA, AMR oder AC3 in Formate um, die iTunes lesen kann, etwa MP3, AAC, M4A oder AIFF. (OS X 10.6+)statt 7,99 €Dieser Helfer verspricht, die Dateigröße von JPG-, PNG- oder GIF-Bildern um 20 Prozent verlustfrei zu verringern. Nimmt man Verluste in Kauf, sind sogar 50 Prozent möglich. (OS X 10.6.4+)statt 2,29 €Konfigurieren Sie Ihre macOS-Menüzeile in Sachen Helligkeit, Farbgebung und kleineren Animationen. (OS X 10.6+)statt 10,99 €Das Remake des ersten Teils beschäftigt sich mit Lara Crofts Auftrag, ein Artefakt des Scion aus den peruanischen Bergen zu bergen. Doch die Auftraggeberin hat Hintergedanken. (OS X 10.9.5+)statt 31,99 €Pünktlich zum neuen Jahr stellt WISO die neue App für die diesjährige Steuererklärung bereit. Die Lizenz berechtigt zur Abgabe von 5 Erklärungen. Auch die EÜR-App für Selbstständige ist verfügbar. (OS X 10.9+)statt 64,99 €