15 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple TV

Spiele dominieren zwar die heutige Auswahl an Top-Apps, doch gibt es auch jenseits des Spielfeldes ein paar interessante Entdeckungen wie beispielsweise den Systemmonitor Instastas (-70%) oder den Symbolic Calculator (gratis). Bei den Spielen sind unter anderem Cognition Game (gratis) und Solitairica (-75%) eine Empfehlung wert. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 7,99 €Im letzten Teil der Wimmelbild-Trilogie muss man den dämonischen Prediger aufhalten, der in einem alten Kloster nach der ultimativen Macht sucht.(OS X 10.7+)statt 3,49 €Wer unbekannte Systeme über die Kommandozeile erforschen möchte, wird an diesem Hack-Spiel mit seltsamen Befehlssatz sicherlich gefallen finden.(OS X 10.6+)statt 3,49 €Im Stil von Fitness-Apps werden aktuellen Daten zum laufenden System angezeigt, darunter Prozessorlast, Speichernutzung und Akkukapazität.(OS X 10.10+)statt 5,49 €Sucht ganz ohne Spotlight in beliebigen sichtbaren und versteckten Ordnern nach Dateien unter Festlegung bestimmter Meta-Kriterien wie Dateiname.(OS X 10.11+)statt 29,99 €Wer für das letzte Jahr eine Steuererklärung abgeben oder die Umsatzsteuer voranmelden will, trifft hier auf eine Elster-kompatible Mac-App.(OS X 10.8+)statt 3,49 €In diesem Geduldsspiel, dass sich nicht nur an Kinder richtet, gilt es durch geschickte Bewegung der drehende Zahnräder ans Levelziel zu gelangen.(iOS 8.0+)statt 0,99 €An Halloween muss man als verkleidete Kinder in drei Nachbarschaften verschiedene Quests lösen und am Ende den bösen Repugian besiegen.(iOS 6.1+)statt 5,49 €Mit Rhythmus und Taktgefühl muss man den Monstern einen Schritt voraus sein, um die zufallsgenerierten Level erfolgreich abschließen zu können.(iOS 8.0+, tvOS)statt 1,09 €Nur 7 Minuten am Tag reichen aus, um die wichtigsten Muskeln des Körpers in wenigen effektiven Übungen zu trainieren und damit fit zu bleiben.(iOS 7.0+)statt 5,49 €Leider nur auf Englisch und Französisch verfügbar, hilft diese App mit verschiedenen Funktionen beim Erlernen der französischen Sprache.(iOS 7.0+)statt 3,49 €In diesem atmosphärischen Puzzle muss mithilfe der Schwerkraft das Spielfeld so verändert werden, dass am Ende kein Block mehr übrig ist.(iOS 9.0+, tvOS)statt 4,49 €Hier trifft ein Klassiker des Kartenspiels auf ein Rollenspiel und sorgt so für abwechslungsreiche Runden mit strategischem Anspruch.(iOS 10.0+)statt 1,09 €Komplexe mathematische Formeln lassen sich eingeben und durch Vereinfachung sowie dem Setzen von Werten auch praktisch anwenden - inkl. Graphen.(iOS 6.0+, iPad: statt 3,49 €Der kleine mutige Forscher Yuri bewegt sich in seinem Rollbett durch eine fantastische Welt bis hin zum Zentrum der Erde.(iOS 9.0+, tvOS)