14 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Ob man selbst die fantastische Reise mit einem Ritter, einem Zauberer und einem Dieb durch die leuchtenden Welten machen will oder Kindern ab 12 Jahren mit dem mehrfach ausgezeichneten Spiel eine Freude machen will, die Trine-Reihe mit Preisen ab 2,29 Euro lädt förmlich dazu ein.Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 5,49 €. (iOS 9.3+)Über den AirPhotoViewer lassen sich direkt Bilder vom PC oder Mac auf dem iPhone anzeigen ohne die Geräte syncen oder die iCloud nutzen zu müssen. Nutzer können zudem Bilder im WLAN teilen und bei Bedarf herunterladen, um sie später offline zu betrachten.statt 6,99 €. (iOS 8+)Das 4-Kanal-Multieffektgerät EFX bietet trotz einfacher Bedienung komplexe Möglichkeiten, um Klänge zu verfremden, diverse Soundquellen einzuspielen (Mikrofon, Keyboard oder per Soundkarte eine Gitarre) und mit 40 Effekten sowie Routing zu editieren.statt 2,29 €. (iOS 10.3+)My Places speichert und organisiert Orte. Es können Notizen und Bilder zugewiesen werden. Die Standorte können Nutzer auf verschiedene Arten angezeigen, sortieren und in vielen Formaten exportieren.statt 5,49 Euro. (iOS 8.2+)Der TOR-Browser Onio sichert die eigene Privatsphäre in dem die IP-Adresse des Nutzers verschleiert, um ein Nachverfolgen zu erschweren. Auch Tracking-Skripte können ausgeschaltet, sowie spezielle TOR-Seiten angesteuert werden.statt 10,99 €. (iOS 9.0+)PDFs lesen, organisieren, und mit Notizen versehen – das sind die Kernkompetenzen von PDF Reader Pro. Die aktuelle Version ermöglicht mehreren Nutzern in Echtzeit am selben Dokument zu arbeiten. PDF-Formulare kann man damit erstellen, auffüllen und editieren.statt 4,49 €. (iOS 9.3+)Angelehnt an die klassische Sofortbildkamera lassen sich entsprechende Rahmen und eine Menge von Effekten auf und um die eigenen Bilder legen. Dazu gehören authentische Polaroid-Filme, Schriftarten und Foto-Texturen.statt 7,99 Euro. (iOS 11+)Viele neue Aufnahmefunktionen und -modi fügt ProCam der iPhone-Kamera hinzu. Langzeitbelichtungen und anpassbarer Serienbildmodus sind nur zwei Beispiele. Außerdem hat die App einige interessante 4k-Fähigkeiten hinzugewonnen.statt 4,99 €. (iOS 8+)Typiora ist eine Tastaturerweirterung mit der man seine Tastatur sinnvoll, aber auch lustig anpassen kann. Funktionen wie Swipe-to-delete, Cursor-Tasten, Nummernblock und Ein-Hand-Modus können das Tippen erleichtern.statt 5,49 €. (macOS 10.8+)Audio-Notizen lassen sich mit Easy Audio Notes bequem aufnehmen und bearbeiten. Positionen können per Marker festgelegt und mit Textnotizen versehen werden. Es stellt eine Mischung zwischen Audio-Recorder und Notizbuch dar.statt 10,99. (macOS 10.6.5+)Trine ist ein schön-gemachter Fantasy-Plattformer mit einer märchenhaften Athmospäre und schönen Rätseln für klein (ab 12 Jahren) und groß. Sowohl taktisch als auch actionreich geht es auch auf älteren Macs zur Sache. (macOS 10.6.5+)statt 16,99 €. (macOS 10.6+)statt 23,99 €. (macOS 10.9+)statt 43,99 €. (macOS 10.12+)Wotja ist ein midifähiges Composing-Tool, um etwa Hintergrund- und Ambientmusik zu erstellen. Obwohl sein Interface sehr aufgeräumt wirkt, bietet der Musik-Editor eine Menge professioneller Möglichkeiten - auch für ambitionierte Anfänger.statt 10,99 €. (macOS 10.11+)Verschiedene Dokumente von unterschiedlichen Orten auf der Festplatte kann der Nutzer mit Workspaces in PullDown-Menus der Finder-Kopfleiste ordnen. Das Programm organisiert alle zu einem Projekt zugehörigen Dateien auch per Automatik.