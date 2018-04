14 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Wie immer gilt

Astronomie-Freunde können im Moment die App SkySafari 6 in allen drei Versionen (Basis, Plus oder Pro) mit jeweils 50-prozentigem Nachlass fürs iPhone erwerben. Daneben finden sich noch eine Vielzahl von Spielen, Grafik-Tools und ein virtuelles Schlagzeug im Angebot.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 €Eine der kunstvollsten Art, sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Die Zeiger vieler kleiner Analoguhren bewegen sich choreografisch, bis sie im Großen eine Digitalanzeige der aktuellen Uhrzeit ergeben. (iOS 8.1+)statt 9,99 €Drum-App mit sechs Soundkanälen. Das Spektrum reicht von klassischen analogen Drum-Maschinen bis zu abgedrehten Effekten. (iOS 8.2+)statt 22,99 €Rollenspielklassiker aus dem Jahr 2000, der seinen Weg aufs iPhone gefunden hat. Die diebische Tantalus-Gruppe tarnt sich als Theatergruppe und entführt Prinzessin Garnet. Diese lässt dies bereitwillig zu, denn sie misstraut ihrer Stiefmutter. (iOS 7.0+)statt 3,49 €Die Schülerin Max klärt mysteriöse Vorfälle in Arcadia Bay auf und greift dabei auf ihre Fähigkeit zurück, in der Zeit zurückzureisen. Nur Episode 1 ist von vornherein inbegriffen, der Rest muss per In-App-Kauf ergänzt werden. (iOS 10.0+)statt 5,49 €Erhalten Sie Live-Statusinformationen über Flugzeuge auf der ganzen Welt. Die App informiert über Verspätungen und zeigt Position und Route auf einer Karte an. Push-Benachrichtigungen bei Flugupdates können als In-App-Kauf ergänzt werden. (iOS 8.0+)statt 2,99 €Diese umfangreiche Sammlung von bebilderten Rezepten war 2016 unter den ausgezeichneten Apps. Sie erlaubt neben Favoriten auch eigene Notizen für eventuelle Änderungen. (iOS 9.0+)statt 2,29 €Isometrisches Puzzle mit liebevoller Würfelgrafik. Als Kubus QB muss man an anderen Würfeln vorbei zum heiß ersehnten schwarzes Kubus vordringen. (iOS 9.0+)statt 3,49 €Astronomie-Software mit umfangreicher Datenbank galaktischer Objekte. Die Grundversion umfasst 119.000 Sterne, in SkySafari 5 Plus sind es 2,5 Millionen und in SkySafari 6 Pro über 100 Millionen. Die beiden teureren Versionen bieten auch eine Teleskop-Funktion. (iOS 8.0+)statt 16,99 €statt 43,99 €statt 8,99 €Die Grafiklösung für kreative Professionals bietet neben Pfadwerkzeugen, Pinseln und Ebenen mit Designator auch ein Werkzeug für GUI-Entwürfe. (iOS 10.0+)statt 7,99 €Batman und Robin müssen, diesmal im Steinchen-Look, wieder einmal in der Unterwelt von Gotham City aufräumen. HighTech-Anzüge, Fahrzeuge und besondere Fähigkeiten helfen dabei ebenso wie die Sidekicks Batgirl oder Nightwing. (OS X 10.6.6+)statt 10,99 €Erlebe die ersten vier Jahre von Harry, Hermine und Ron in Hogwarts auf die Lego-Art mit zahlreichen Neu-Interpretationen von Szenen der ersten vier Potter-Filme. (OS X 10.6.4+)statt 10,99 €Wenn auf Fotos die schönsten Motive nur hinter störendem Bildrauschen zu finden sind, hilft dieses kleine Tool ohne Kompromisse in Sachen Schärfe und Detail aus. (OS X 10.7+)