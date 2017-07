13 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple TV

Mac App Store

Wer eine Fremdsprache lernen möchte, hat in dieser Woche die Gelegenheit, zu einer der vergünstigten PONS-Apps (-50%) zu greifen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Apps und Spiele mit Rabatt oder sogar kostenlos, wie beispielsweise die offizielle Gratis-App der Woche namens illi. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 109,99 €Der kleine Bruder von Photoshop bietet alle erdenklichen Funktionen zur Organisation und Bearbeitung von Fotos einschließlich Gesichtsfilter.(OS X 10.10+)statt 19,99 €Als eines der besten Adventure-Spiele des letzten Jahres ausgezeichnet, bietet Nelly Cootalot hochwertige Sprachausgabe mit unterhaltsamen Point&Click-Rätseln.(OS X 10.8+)statt 54,99 €In dem rundenbasierten Strategiespiels vereitelt man als Mitglied der geheimen Militärorganisation XCOM die Invasion von Außerirdischen.(OS X 10.11+)statt 5,49 €Als Wissenschaftler Wilson muss man in der Wildnis mithilfe von Ressourcen nützliche Dinge zum Überleben schaffen und den Hungertod bekämpfen.(iOS 8.0+)statt 5,49 €In der Noir-App nimmt der Spieler durch Neuanordnung der einzelnen Comicfelder Einfluss auf die interaktive Geschichte und deren Ende.(iOS 9.0+, tvOS)statt 3,49 €Die Gratis-App der Woche ist ein putziges Plattformspiel mit Ein-Finger-Steuerung und kann so in fast jeder Situation gespielt werden.(iOS 8.0+)statt 2,19 €Einfach und zugleich zweckmäßig zeigt diese App für Wasserfahrzeuge anhand von Sensoren und GPS-Signalen die Richtung und Geschwindigkeit in Knoten.(iOS 8.0+)statt 7,99 €In der Reisezeit fällt es einem wieder auf: Könnte man doch nur die Sprache etwas besser sprechen! Mit den 20 Lektionen der PONS-App ist ein Anfang getan.(iOS 8.0+)statt 21,99 €Das entzückende Adventure handelt von einem neugierigen Weltraum-Gnom, der die Welt durchstreift, um wieder zurück in den Weltraum zu gelangen.(iOS 9.0+)