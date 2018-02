12 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Remote Drive for Mac — gratis

Mac App Store

The House of Da Vinci — 11,99 €

Viele Spiele finden sich in den aktuellen Preisnachlässen von iOS und Mac App Store. Dazu gehören auch neu erschienene Titel wie The House of Da Vinci auf dem Mac und Life is Strange für iOS, die jeweils erst im Dezember herauskamen, sowie das AR-Spiel ARise. Natürlich gibt es aber auch wieder Produktiv-Apps im Angebot. Wie immer gilt: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 €Das Spielfeld dieses 3D-Plattformers steht mitten im heimischen Wohnzimmer. Wie es der Name bereits nahelegt, setzt die App auf Erweiterte Realität und ARKit. (iOS 11.0+)statt 10,99 €In der zweiten Auflage bietet der mobile Strategie-Ableger neue Einheiten, Technologien und Gebäude. Mit taktischem Tiefgang muss ein Imperium errichtet werden, das die Zeit überdauert. (iOS 8.0+)statt 2,29 €Die Rennsimulation bietet hochwertige Grafik und verschiedene Fahrmodi. Neben klassischer Saison gibt es auch Mini-Saisons und Rennwochenenden. (iOS 8.1+)statt 5,49 €Eine Alternative zur neuen Dateien-App in iOS 11. Dieser Dateimanager erlaubt die Bearbeitung von TXT-Dateien, Sprachaufzeichnung und das Absichern von Ordnern mit einem Passwort. (iOS 9.0+)statt 3,49 €Praktisch für Nutzer von MacBooks oder schmalen Tastaturen: Das iPhone-Display fungiert als virtuelles Nummernpad zur Eingabe auf einem verbundenen Mac. (iOS 9.0+; verbundener Mac: OS X 10.9+): Die Preisaktion ist bereits abgelaufen.statt 3,49 €Die im Dezember erschienene iOS-Variante des Adventures ist erstmals im Preis reduziert. Die Schülerin Max klärt mysteriöse Vorfälle in Arcadia Bay auf und greift dabei auf ihre Fähigkeit zurück, in der Zeit zurückzureisen. Nur Episode 1 ist im Kaufpreis inbegriffen, der Rest muss per In-App-Kauf ergänzt werden. (iOS 10.0+)statt 16,99 €In dem Fantasyspiel begibt sich der Spieler in einer offenen virtuellen Welt auf die Jagd nach riesigen Monstern und hilfreichen Ausrüstungen. (iOS 6.0+)statt 4,49 €Dieser kleine Helfer verwandelt ein iPhone oder iPad in eine kabellos verbundene externe Festplatte für den Mac. Video- und Fotostreaming sowie der schnelle Austausch von Dateien sind dann ebenso möglich wie das Mounten des iOS-Geräts via WebDAV. (iOS 9.0+; verbundener Mac: OS X 10.9+): Die Preisaktion ist bereits abgelaufen.statt 5,49 €Erkundungs- und Puzzle-Abenteuer, in dem ein neugieriger Weltraumgnom den Kosmos bereist, um hinter das Geheimnis seiner Zauberflöte zu kommen. (iOS 8.0+)statt 4,49 €Dieser Terminkalender positioniert sich stets erreichbar in der Menüzeile. Mit einem Klick präsentiert er den Kalender, eingetragene Termine und unterstützt auch die Accounts des Apple-Kalenders. (OS X 10.9+)statt 19,99 €Erstmals reduziertes 3D-Puzzle-Adventure, welches im Haus des berühmten Erfinders Leonardo Da Vinci spielt und die Atmosphäre der Renaissance einfängt. Ziel ist es, den Meister in dem Gewirr von Geheimtüren, Erfindungen und Rätseln zu finden. (OS X 10.6.6+)statt 3,49 €Interaktiver 3D-Globus mit politischen und physischen Karten der ganzen Welt in einer farbenfrohen Optik und nutzerfreundlichen Oberfläche. Auch ein Relief-Modell der Erde und der Tag-Nacht-Zyklus sind integriert. Als In-App-Käufe gibt es Infos über Himmelskarten, Pflanzenwelt und mehr. (OS X 10.7+)