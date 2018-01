12 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

PROMT Offline Übersetzer - Englisches Sprachpaket — 24,99 €

iOS App Store

Baldur's Gate II: EE

Icewind Dale

Planescape: Torment

Englisch für den Beruf lernen — gratis

iBasket Pro - Street Basketball — gratis

Vom berühmten Landschafts-Simulator bis zu verschiedenen Software-Lösungen zum Englisch-Lernen, auch in dieser Woche gibt es wieder einige Rabatte in iOS und Mac App Store zu finden. Ein Spielehersteller hat gleich vier Titel um 50 Prozent reduziert. Wie immer gilt: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 €Interaktiver 3D-Globus mit politischen und physischen Karten der ganzen Welt in einer farbenfrohen Optik und nutzerfreundlichen Oberfläche. Auch ein Relief-Modell der Erde und der Tag-Nacht-Zyklus sind integriert. Als In-App-Käufe gibt es Infos über Himmelskarten, Pflanzenwelt und mehr. (OS X 10.7+)statt 32,99 €Dieser Helfer findet Ihre doppelten Dateien, selbst wenn sie sich in Details wie etwa Bitrate eines Musikstücks unterscheiden. Die Kopien werden entweder nur angezeigt, in einen speziellen Ordner bewegt oder gleich gelöscht. (OS X 10.10+)statt 38,99 €Ein Einblick in den Beruf des Landwirtes, in dem man Getreide anbauen und Vieh züchten muss. Die 17. Version des Simulators integriert auch die Forstwirtschaft, wo der Spieler Bäume fällen, Holz zum Bahnhof bringen und neue Wälder erschließen kann. (OS X 10.9+)statt 40,99 €Wer englische Texte ohne die Notwendigkeit für eine Internetanbindung übersetzen lassen will, ist hier genau richtig. Als In-App-Käufe lassen sich auch weitere Sprachpakete wie etwa Französisch, Spanisch oder Russisch hinzufügen. (OS X 10.8+)statt 10,99 €Overhaul Games hat gleich eine ganze Batterie an iOS-Spielen um 50 Prozent reduziert. Die beiden Baldur’s-Gate-Teile enthalten neben den jeweiligen Originalspielen auch eine ganze Reihe von Erweiterungen. Daneben sind auch der Dungeoncrwaler Icewind Dale und das Rollenspiel Planescape: Torment zu haben. (iOS 8.0+) 5,49 € [/b] statt 10,99 € (iOS 8.0+) 5,49 € [/b] statt 10,99 € (iOS 8.0+) 5,49 € [/b] statt 10,99 € (iOS 8.0+)statt 5,49 €MosaLingua setzt bei den Englischkursen per App auf das Prinzip der verteilten Wiederholung. Alle Vokabeln werden regelmäßig wiederholt, die Häufigkeit hängt dabei vom Lernerfolg bei den ersten Durchgängen ab. (iOS 7.0+)statt 3,49 €Ein Zeitvertreib mit virtuellem Einzelspieler-Basketball am iPhone. In den USA erreichte die App sogar Platz 3 in den Charts, die Entwickler versprechen eine Physik-Engine, die in Sachen Realismus keine Wünsche offen lässt. (iOS 7.0+)statt 8,99 €Steuern Sie einen versklavten Mudokaner namens Abe, der in einer Fleischfabrik RuptureFarms mitbekommt, dass mangels einer ausreichenden Zahl an Nutztieren nun Mudokaner zu Fleisch verarbeitet werden sollen. (iOS 8.0+)statt 4,49 €Dieser kleine Helfer verbindet das iPhone mit nahen Geräten mit Bluetooth LE, wie beispielsweise Smartwatches. Dann können Benachrichtigungen des iOS-Geräts auf diese Smartwatch gesendet werden. (iOS 9.0+)