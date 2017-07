11 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Erstmals seit ihrem Erscheinen für iOS sind die LucasArts-Klassiker Day of the Tentacle und Grim Fandango deutlich im Preis reduziert (-60 %). Neben diesen großen Namen finden sich aber noch weitere Spiele, sowie Produktiv-Apps wie GoodNotes 4 (-50 %) oder der umfangreiche Fotoeditor Faded (-70 %) im Angebot. Nachfolgend eine Übersicht der interessanten Rabatte in iOS App Store und Mac App Store:statt 5,49 €LucasArts-Klassiker: Seitdem ihm Arme gewachsen sind, schmiedet Purpur-Tentakel Weltherrschaftspläne. In 3 verschiedenen Zeiten müssen ihn Nerd Bernhard und Co. stoppen. (iOS 9.0+)statt 1,09 €Kämpfe dich in 8 Story-Kapiteln mit deinem Auto durch die Zombie-infizierte Welt und hilf dabei anderen Überlebenden. (iOS 7.0+)statt 3,49 €Fotoeditor mit zahlreichen Korrekturen, Filtern, Effekten und Werkzeugen. Arbeitet mit Arbeitsschritthistorie, also nicht-destruktiv. (iOS 7.0+)statt 8,99 €Diese Notizverwaltung mit Skizzen und PDF-Unterstützung erlaubt nicht nur handschriftliche Anmerkungen, sondern dank Texterkennung auch deren Suche. (iOS 8.0+)statt 5,49 €LucasArts-Klassiker: Als Reiseberater durchs Land der Toten bemerkt Manny Calavera, dass im Jenseits mafiöse Strukturen herrschen und macht sich auf den Weg Richtung Erlösung. (iOS 8.0+)statt 2,29 €In der minimalistischen Foto-App lassen sich mühelos Pfeile, Beschriftungen und Kommentare in Bilder einfügen und anschließend teilen. (iOS 9.2+)statt 5,49 €Rollenspiel: Zwei Ärzte erfüllen sterbenden den Wunsch ihr Leben im Kopf noch einmal zu erleben und den dabei größten Wunsch zu erfüllen, etwa den Flug zum Mond. (iOS 7.0+)statt 3,49 €Puzzlespiel rund um die Magie von Dreiecken und aktuell Apples Gratis-App der Woche. Drehe die Formen so, dass ein großes Dreieck entsteht. (iOS 8.0+)statt 6,99 €Abdunklung statt Vollbild: Alle Fenster im Hintergrund werden durch diese Erweiterung abgedunkelt, womit der Fokus stärker auf die aktive App fällt. (OS X 10.9+)statt 2,29 €Anhand von WLAN-Ortung wird Ihre Position erkannt, um die Zeit bis zum nächsten Sonnenauf- oder -untergang zu berechnen. (OS X 10.9+)statt 5,49 €Farbenfrohe Notizzettel, die optional stets im Vordergrund bleiben; einzeilige Notizzettel haben Teleprompter-Effekt. (OS X 10.9+)