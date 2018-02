11 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Yummy FTP Pro — gratis

iOS App Store

Ein Leitfaden für den sternenbesetzen Nachthimmel, eine prominente iOS-Bildbearbeitungs-App in der Gratis-Aktion, ein Helfer fürs Erstellen von Farbpaletten auf dem Mac und die Ahnenforschungssoftware von Synium Software. All dies und noch mehr finden Sie in den dieswöchigen Top-Apps im Sonderangebot von iOS App Store und Mac App Store. Wie immer gilt: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 4,49 €Helfer zum Erstellen von Farbpaletten. Eignet sich zum Umwandeln von RGB in Hexadezimal, enthält ein Pipette-Werkzeug und schlägt anhand der Auswahl passende Schattierungen, Triaden und Komplementärfarben. (OS X 10.11+)statt 10,99 €Das Textverarbeitungsprogramm unterstützt eine Vielzahl von Input- und Output-Formaten (inklusive .doc und .rtf) und hat einen implementierten Wort- und Seitenzähler. (OS X 10.10+)statt 64,99 €Leistungsfähige Ahnenforschungssoftware von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews. Zum Start von Version 8.3 um 50 Prozent reduziert. (OS X 10.10+)statt 32,99 €Umfangreichen Zugriff auf FTP- und WebDAV-Verzeichnisse ergänzt das Programm mit praktischen Funktionen wie Synchronisation, QuickLook, Textbearbeitung und SSH-Terminal. (OS X 10.5.8+)statt 2,29 €Eine der erfolgreichsten Bilbearbeitungs-Apps für iOS ist aktuell kostenlos zu haben. Sie bietet Bildoptimierungen, Filter, Überblendungen und Fotokorrekturen. (iOS 10.0+)statt 19,99 €Leistungsfähige Ahnenforschungssoftware für die Hosentasche von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews. (iOS 8.2+)statt 2,29 €In den 80ern sahen Sport-Videospiele noch aus wie ein Pixelkrieg. Dieses Feeling lässt diese Kompilation von 6 Wintersportarten in einer App wieder aufkommen. (iOS 7.0+)statt 3,49 €Dieser Leitfaden für den Nachthimmel bietet einen portablen Sternenatlas mit detaillierten Einzelinformationen für Anfänger und professionelle Astronomen. (iOS 10.0+)statt 5,49 €Rollenspiel: Zwei Ärzte erfüllen sterbenden den Wunsch ihr Leben im Kopf noch einmal zu erleben und den dabei größten Wunsch zu erfüllen, etwa den Flug zum Mond. (iOS 7.0+)statt 5,49 €Alternative zur vorinstallierten Kamera-App, in der man zahlreiche Einstellungen manuell vornehmen kann, etwa Belichtung, Blende oder ISO-Wert. Echtzeit-Filter lassen sich als Fotos-Plugin im Nachhinein anwenden. (iOS 9.0+)statt 2,29 €Ein iOS-Reader für die umfangreiche Wikipedia-Bibliothek. Sie unterstützt Peek&Pop, iCloud, einen Verlauf, proaktive Artikelvorschläge und YouTube-Videointegration. Wikipedia-Videos werden direkt in der App abgespielt. (iOS 8.0+)