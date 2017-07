10 Jahre iPhone: Bild von 2 Prototypen des originalen Smartphones aufgetaucht

Gestern vor 10 Jahren feierte das erste iPhone seine Geburtsstunde. Das Jubiläum wurde nicht nur von zahlreichen Fans und einigen Nachrichtenportalen bedacht, auch ein damals involvierter Entwickler erinnerte sich an das erste iPhone und veröffentlichte einen kleinen Geburtstagsgruß samt Bild zweier Prototypen des ersten iPhones auf Twitter.Ken Kocienda war als Entwickler für die Benutzeroberfläche des iPhones mitverantwortlich und arbeitete hauptsächlich an der digitalen Tastatur, welche für das Gerät besonders im Business-Umfeld enorm wichtig werden sollte, da Konkurrent Blackberry die physische Tastatur als großes Verkaufsargument für schnelles Tippen und Beantworten von E-Mails anpries. Auf dem Bild von Ken Kocienda sieht man auf den ersten Blick einige spannende Details. Interessant ist hierbei, dass sich die beiden Geräte stark unterscheiden. So sind die Abmessungen des Gehäuses unterschiedlich. Oberhalb des Bildschirmes sind die Sensoren für die Abstandsmessung und das Deaktivieren des Bildschirmes sowie der Umgebungslicht-Sensor zudem einmal vertikal und einmal horizontal angebracht. Als Reaktion auf einen Kommentar erklärte Kocienda, dass es sich bei den Prototypen im Wesentlichen um Touchscreens handele, die über den 30-Pin-Connector an den Mac angeschlossen und über diesen angesteuert wurden.Lediglich die Position der verbauten Bildschirme und Home-Tasten dürften später in das finale Design übernommen worden sein. Bei solch unterschiedlichen Prototypen scheint es in der Retrospektive nicht überraschend, dass vor der Produktpräsentation des iPhones keine Leaks zum möglichen Design an die Öffentlichkeit gerieten. Die beiden Geräte lagen wohl jahrelang im Schreibtisch von Ken Kocienda, der diese erst im vergangenen Mai fand, als er Apple verließ. Nachdem er das Bild geschossen hatte, gab er die Smartphones ab. Dies sei ihm allerdings schwer gefallen und verglich dies mit dem Verabschieden liebgewonnener Menschen.Nach seiner Arbeit an den Software-Tastaturen wechselte Ken Kocienda intern zu anderen Projekten. Bei der Entwicklung der Tastaturen haben er und sein Team stets das Optimum versucht, allerdings seien die finalen Entscheidungen meist über sie hinweg von anderen getroffen worden.Weiterführende Links: