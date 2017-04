Zum Nachlesen: Transkript des Mac-Pro-Pressetermins online

Wenige Beteiligte

Apple gibt Fehler zu

Mit einem Paukenschlag kündigte Apple am Dienstag gleich mehrere Produkte an, auf welche die Apple-Welt lange gewartet hatte: einen neuen, komplett neu durchdachten Mac Pro, eine neue iMac-Generation und sogar wieder ein Apple-Display, obwohl der Konzern gerade erst aus diesem Markt ausgestiegen war. Da diese Ankündigung weit in die Zukunft greift - so soll der Mac Pro erst frühestens 2018, eher wohl 2019 auf den Markt kommen - und weil es im Endeffekt auch ein Scheitern der bisherigen Mac-Marketingstrategie und des noch aktuellen Mac-Pro-Konzepts darstellt, geschah die Ankündigung nicht als große Keynote. Stattdessen handelte es sich um einen insgesamt doch recht kleinen Kreis an Personen.Auf der Apple-Seite standen Marketing-Manager Phil Schiller, Software-Chef Craig Federighi, Hardware-VP John Ternus und Bill Evans von Apple PR. Nur fünf ausgewählte Pressevertreter aus den Vereinigten Staaten von Amerika waren ins Hauptquartier eingeladen: John Gruber von Daring Fireball, Ina Fried von Axios, Lance Ulanoff von Mashable, John Paczkowski von Buzzfeed sowie Matthew Panzarino von TechCrunch. Letztere Seite hat nun ein vollständiges Transkript des Gesprächs online gestellt, sodass jeder Interessierte nachlesen kann, was genau gesagt wurde. TechCrunch gibt an, die gesprochenen Worte nur leicht aus Längen- und Klarheitsgründen editiert zu haben.Dem Transkript sind erstaunliche Eingeständnisse von Apples Seite zu entnehmen. So sagte Federighi etwa wörtlich über den Mac Pro im Regenschirmständer-Design: „We wanted to do something bold and different. In retrospect, it didn't well suit some of the people we were trying to reach." (Wir wollten etwas Mutiges und Andersartiges tun. In der Rückschau hat es aber nicht gut zu denen gepasst, die wir eigentlich erreichen wollten.) Gerade was das runde Design anginge, hätten sich die Entwickler »in einem Kreis eingeengt« gefühlt, im Englischen mit dem Wortspiel »boxed by a circle« garniert.Die Quintessenz des Pressetermins fasste Federighi schließlich mit den Worten zusammen, die Tim Cook auch in der Vergangenheit so häufig sagte: „The Mac is — we say it over and over, we're saying it again here — a huge part of our future, we're deeply invested in it." (Der Mac ist - und das sagen wir immer wieder und das sagen wir auch heute wieder - ein riesiger Teil unserer Zukunft, um den wir uns intensiv kümmern.) Offensichtlich war es an der Zeit, diesen Satz mit etwas mehr Substanz zu füllen.