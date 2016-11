Lieferzeit des iPhone 7 Plus in Diamantschwarz sinkt

Wie aus aktuellen Hochrechnungen zur Lieferzeit von iPhone 7 und iPhone 7 Plus in Diamantschwarz hervorgeht, verbessert sich deren Verfügbarkeit. So beträgt die Wartezeit bis zur Auslieferung nur noch ein bis zwei Wochen. Dies führt auch erstmals zu der Situation, dass die beiden beliebtesten Modelle auch in einigen Apple Stores in den USA auf Lager erhältlich sind und daher von Laufkundschaft problemlos erworben werden können.Ob die verbesserte Verfügbarkeit auf erhöhte Produktionskapazitäten zurückzuführen ist oder aber die Nachfrage acht Wochen nach dem Verkaufsstart ganz einfach nachlässt, ist unklar. Teilweise lag Apples veranschlagte Lieferzeit bei bis zu acht Wochen, doch vor allem in den USA hat sich die Situation verbessert, wie auch aus Kartenmaterial von iStockNow hervorgeht. In Europa und Asien bleibt die Situation angespannt.Hierzulande sind iPhone 7 und 7 Plus daher auch weiterhin kaum vorrätig. Gerade als Neukunde ist deswegen der Kauf bei einem Mobilfunkanbieter nach wie vor der bessere Weg, um möglichst zügig ein iPhone 7 bzw. 7 Plus in den Händen zu halten. Wenn das iPhone als Geschenk für die Weihnachtszeit geplant ist, besteht noch etwas Zeit für eine Bestellung. Erst gegen Monatswechsel könnte die Lieferzeit - sofern sie sich nicht ändert - dazu führen, dass das iPhone nicht mehr rechtzeitig vor dem 24. Dezember ankommt.Weiterführende Links: