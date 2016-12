Entferntes kabelloses Aufladen: Energous kooperiert mit Apple-Zulieferer

Das Start-Up-Unternehmen Energous arbeitet seit drei Jahren an einem System, um Geräte in der gesamten Wohnung über größeren Abstand kabellos aufzuladen. Dies hat möglicherweise auch das Interesse von Apple geweckt, auch wenn man in Cupertino eine direkte Investition offenbar scheut. Stattdessen hat Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor vor wenigen Wochen 10 Millionen US-Dollar in das Start-up investiert, wie Energous bekannt gab.Das WattUp genannte Ladesystem basiert auf Funkfrequenzen (RF Charging), über die Energie kabellos übertragen wird. Diese Frequenzen können von verschiedenen Geräten wie Lampe, TV oder Möbeln bereitgestellt werden, woraufhin in den Empfängern mithilfe vieler Antennen die Energie aufgefangen und wieder in Strom umgewandelt wird. Herzstück bildet dabei ein kleiner Chip (ASIC), der sich selbst durch diese eintreffende Energie speist und für das Gerät bündelt.Zum Einsatz kommt dafür das sogenannte Beaming, bei dem die Energie gezielt auf engem Raum an Empfänger gerichtet übertragen wird. Mithilfe dieser Technik sowie einer dynamischen Anpassung an Frequenzstörungen soll so Energie möglichst effizient ihren Weg zum Zielgerät finden. Zudem könnte auch die Kooperation mehrerer Quellen möglich sein, um die Energiedichte zu erhöhen.Damit ist die Technologie praktisch überall einsetzbar und beschränkt sich nicht nur auf die Wohnung. Denkbar wäre auch der Einsatz in Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen sowie in Unternehmen und Geschäften wie beispielsweise Restaurants. Apple könnte die Technologie beispielsweise in mobilen Geräten verwenden oder aber auch mit der HomeKit-Technologie zur Heimautomatisierung kombinieren.Als erstes Produkt käme das iPhone 8 infrage, welches Gerüchten zufolge kabellos aufgeladen werden kann. Bislang hieß es allerdings in den Berichten, dass es sich dabei um die klassische Induktion handelt, bei der das iPhone analog zur Apple Watch auf einem entsprechenden Ladepodest liegen oder mit einem magnetischen Adapter verbunden sein muss.