Bilder vom neuen MacBook Pro samt Touch ID aufgetaucht

Gerade erst tauchten Icons in macOS Sierra 10.12.1 auf, die den Wegfall der bisherigen Leiste an Funktionstasten andeuteten, nun gibt es noch viel eindeutigere Belege. Offensichtlich nicht gut genug versteckt befinden sich im System unter System/Library/PrivateFrameworks auch einige Bilder zu Apple Pay - und auf diesen ist das neue MacBook Pro aus zwei Blickwinkeln zu sehen. Die Produktbilder dienen der Erklärung, wie sich Apple Pay auf dem neuen Notebook verwenden lässt. Zwei Ausstattungsmerkmale sind damit eindeutig bestätigt: Die OLED-Leiste oberhalb des Tastaturfeldes wird sehr bald Realität, außerdem erhält das MacBook Pro wie vermutet auch den Fingerabdrucksensor Touch ID.Auf der Schaugrafik lässt sich sich der Schriftzug finden, man solle den Finger auf die berührungsempfindliche Fläche legen, um die Zahlung zu autorisieren. Dem Bild nach befindet sich Touch ID oben rechts und ist in der OLED-Leiste untergebracht. Nach iPhone und iPad wird demnächst also eine weitere Produktgattung auf Touch ID setzen. Den Bildern ist zwar nicht zu erkennen, ob sich Touch ID auch zur Anmeldung im Benutzer-Account oder als Ersatz zur Passwort-Eingabe verwenden lässt - allerdings kann dies als ziemlich sicher gelten, denn ansonsten stünde Touch ID nur für einen sehr begrenzten Anwendungsfall zur Verfügung.Erst am Donnerstag wird klar, wie das neue MacBook von der Seite aussieht. Aus den beiden gebotenen Blickwinkeln lässt sich darauf noch kein Rückschluss ziehen. Ebenfalls unbekannt bleibt daher, über welche Anschlüsse das kommende MacBook Pro verfügt. Die Grafiken zeigen aller Wahrscheinlichkeit nach das MacBook Pro 13", denn die gelochten Flächen, unter denen sich die Lautsprecher befinden, sind erheblich schmaler als beim aktuellen MacBook Pro 15". Die Tasten werden vermutlich flacher und setzen auf die Bauweise wie beim MacBook 12", auch die Displayscharniere machen den Eindruck, als ob sich Apple bei der Konstruktion des MacBook bedient hat. Insgesamt wird die Bauhöhe des MacBook Pro 2016 daher etwas geringer ausfallen. Die folgenden beiden Bilder stammen von MacRumors: