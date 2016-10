Apple Pay vor neuer Ausweitung

Die Verbreitung von Apple Pay wird durch den Technikkonzern aus Cupertino stetig verbessert. In den USA und diversen weiteren Ländern in Europa und Asien, aber auch in Australien und Neuseeland findet der Dienst immer mehr Anhänger und Nutzer. Aktuell ist Apple Pay in Australien, China, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Kanada, Schweiz, Singapur und den USA verfügbar. Auch der Start in einem neuen Markt steht jüngsten Berichten zufolge unmittelbar bevor: Japan. Am 25. Oktober soll es so weit sein.Nun gab Apple bekannt, dass ab sofort zwei Dutzend weitere Banken Apple Pay in den USA unterstützen. Seit dem Start von Apple Pay kommen in den USA fast wöchentlich neue Banken hinzu, die den Dienst akzeptieren.Die Einrichtung von Apple Pay ist sehr einfach gestaltet. Man öffnet einfach auf dem iPhone mit iOS 9.0 oder höher die Wallet-App und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sofern der Anbieter den Dienst unterstützt, ist die Zahlung mit dem Dienst ebenfalls einfach, da man seine Identität einfach mit dem Touch-ID-Sensor verifizieren kann. Seit macOS Sierra kann man auch bei Online-Käufen mit Apples bargeldlosen Bezahldienst einkaufen.Auch die Liste der Akzeptanzstellen von Apple Pay kann sich mittlerweile sehen lassen. Unter anderem zu nennen sind: Apple Store, Starbucks, Subway und McDonalds. Ein Deutschlandstart des Dienstes ist in absehbarer Zeit wohl nicht geplant, zumindest gibt es keine Berichte hierüber.Weiterführende Links: