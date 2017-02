Amazon plant Echo Premium mit integriertem Touchscreen

Plant Apple Echo-Konkurrent?

Amazons intelligenter Lautsprecher Echo wurde zu einem Überraschungserfolg für die gesamte Industrie. Gemeinsam mit Amazons Sprachassistenten Alexa konnte der Online-Versandhändler ein neues Produkt etablieren, welches am Markt sehr gut angenommen wird und zahlreiche Kunden begeistert. Obwohl Amazon Echo in Deutschland erst seit der vergangenen Woche frei und ohne Einladungssystem verfügbar ist, hat der Lautsprecher beispielsweise bereits über 1.500 Kundenrezensionen im Bewertungssystem des Händlers. Dies ist sonst, wenn überhaupt, erst nach einigen Monaten üblich.Auch in den USA und England erfreut sich Amazons Echo-Produktpalette großer Beliebtheit und so hat der Versandhändler seine Zukunftspläne für die Lautsprecher konkretisiert. Einem Insider zufolge wolle Amazon noch im ersten Quartal diesen Jahres, also bis Ende März, einen weiteren Echo-Assistenten vorstellen. Dieser soll den Beinamen "Premium" erhalten. Echo Premium wird mehr als nur ein intelligenter Lautsprecher sein. Dem Bericht zufolge werde Amazon einen Touchscreen mit 7 Zoll integrieren. Auf diesem können dann visuell dargestellt werden, was Alexa sagt. Weiter ließen sich Amazon-Bestellungen weiter bearbeiten oder die Wettervorhersage detaillierter ansehen.Bei dem Betriebsystem des Echo Premium wird Amazon auf eine angepasste Version des Android-Ablegers FireOS setzen. Von der Tablet-Oberfläche wird allerdings nicht viel zu sehen sein, da die Benutzeroberfläche stark angepasst und aufgebohrt worden sei. Die primäre Eingabemethode bleiben aber weiterhin die Sprachkommandos. Weiter soll Amazons Premium-Assistent über ein verbessertes Audio-System und deutlich bessere Lautsprecher setzen.Welche weiteren Funktionen Amazon Echo Premium bieten könnte, ist bisher offen. Durch den verbauten Bildschirm ließen sich allerdings zahlreiche neue Szenarien realisieren. Wenn auch eine Kamera verbaut wäre, könnten Anwender beispielsweise Videotelefonate führen, die das komplette Wohnzimmer und die versammelte Familie zeigen würden. Möglich wäre dies unter anderem, da der Touchscreen so angebracht sein soll, dass man ihn sowohl im Sitzen als auch im Stehen ablesen kann.In welche Richtung sich digitale Assistenten entwickeln werden, lässt sich aktuell nur schwer einschätzen. Auch Apple hat mit Siri einen solchen Sprachassistenten am Markt. Siri hat allerdings auch Jahre nach der Veröffentlichung mit einigen Problemen zu kämpfen. Diese sind aber wohl unter anderem den verbauten Mikrofonen geschuldet. Apple plant Gerüchten zufolge ebenfalls einen stationären Lautsprecher. Ein solcher stationärer Assistent hat einige Vorteile und könnte durch ein zusätzliches Display noch hilfreicher werden. Wann Apple ein solches System präsentieren könnte, ist allerdings völlig offen.