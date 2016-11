Affinity Photo 1.5 angekündigt - 32bit-RGB & -RAW, HDR, Fokusstapel & Automatisierung

HDR-Unterstützung

Serif bereitet aktuell ein Update auf Version 1.5 für die Photoshop-Alternative Affinity Photo vor. In dieser Woche ist hierzu der Release Candidate für interessierte Beta-Tester erschienen, was darauf hinweist, dass die Entwicklung der neuen Funktionen - neben den Fehlerkorrekturen - nahezu abgeschlossen ist. In mehreren Videos gibt Serif bereits einen Ausblick auf die Neuerungen. Herzstück bildet dabei oftmals die hinzugekommene Unterstützung eines 32-bit-Farbraums, was mehr als eine Milliarde Farben bietet.Durch den erweiterten Farbraum unterstützt Affinity Photo 1.5 die Zusammenlegung unterschiedlich belichteter Fotos der gleichen Szene und kann daraus ein HDR-Foto mit 32-bit-RGB-Farbraum und hoher Dynamik generieren. Anschließend lässt sich der Farbton und dessen Verlauf auf unterschiedliche Weise modifizieren, wobei auch Vorlagen für die häufigsten Fälle zur Verfügung stehen sollen. Die Farbtoneinstellungen haben einen erheblichen Einfluß auf die Wirkung des HDR-Bildes, wie auch im nachfolgenden Video zu sehen ist.Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung von Fokusstapeln. Hierbei können Fotos der selben Szene mit unterschiedlichem Fokus so zusammengelegt werden, dass alle wesentlichen Bereiche der Szene scharf erscheinen. Dazu ermittelt Affinity Photo zunächst die Ausrichtung der Einzelbilder und der Tiefenmaske, woraus dann das Endbild generiert wird. Alle Aspekte lassen sich vom Nutzer anpassen, wodurch die volle Kontrolle über das Endresultat bestehen bleibt.Durch die vollständige Unterstützung des 32-bit-Farbraums können Nutzer unterbelichtete und überbelichtete Bereiche eines RAW-Fotos jederzeit anpassen, ohne dass dabei Farbinformationen verloren gehen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn zu einem späteren Zeitpunkt in bestimmten Bereichen blassere oder intensivere Farben benötigt werden.Andere Neuerungen betreffen unter anderem den Import von 32-bit-TIFF sowie HDR (Radiance, RGBE) and EXR (OpenEXR). Eine nützliche Neuerung wird außerdem das Automatisierungssystem sein, mit dem sich Arbeitsschritte automatisieren lassen. Dazu lassen sich diese aufzeichnen, bestimmte Werte als Variablen definieren (inklusive Live-Vorschau) und abspeichern. Auch das Teilen einzelner Makros und Makros-Gruppen soll möglich sein, womit die Zeiten von Photo(shop)-Anleitungen möglicherweise gezählt sind.Affinity Photo 1.5 wird als kostenloses Update für bestehende Nutzer erscheinen. Affinity Photo ist im Mac App Store zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Mindestanforderung bleibt nach wie vor OS X 10.7 Lion.