21 neue Luftbild-Bildschirmschoner für das Apple TV 4

Die hochqualitativen Drohnenvideos bekannter Metropolen und Landschaften gehören zu den bekanntesten Features des Apple TV 4 und waren seit der Markteinführung der Set-Top-Box Teil des Systems. Als Bildschirmschoner setzen sie sich nach einigen Minuten der Nichtnutzung auf den großen Bildschirm des angeschlossenen Fernsehers.Am Wochenende hat Apple eine Reihe neuer Luftbild-Aufnahmen nachgereicht. In insgesamt 21 Clips gibt es hochauflösende Bilder von China, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Grönland und Los Angeles in den USA. Sie teilen sich in Tages- und Nachtaufnahmen auf und zeigen Stadtsilhouetten, Wüstendünen, Strände oder Eisschollen. Sie ergänzen das bisherige Repertoire an Bildschirmschonern.Um die neuen Videos genießen zu können, müssen Besitzer eines Apple TV 4 nichts tun, außer den Bildschirmschoner mit den Luftaufnahme-Themen aktiviert zu haben. Denn das Gerät lädt einzelne Videos selbstständig aus dem Netz und spielt sie nach einer definierten Minutenzahl ab. Wie oft die Clips gewechselt werden, hängt von der Einstellung des Nutzers ab. In der Einstellungen-App von tvOS über den Pfadgibt es die Möglichkeit, täglich, wöchentlich, monatlich oder nie neue Videos zu laden.Jeder Download kann bis zu 350 MB groß sein. An gleicher Stelle in den Einstellungen lässt sich auch das Bildschirmschoner-Thema definieren (neben den Luftbildern stehe Apple-Fotos, »Meine Fotos« oder Galerien aus der Privatfreigabe zur Auswahl) und die Anzahl der Minuten bis zum Start der Videos angeben (Nie, 2 Minuten, 5 minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde).Die neuen Videos werden von einem Apple-Server geladen, deswegen können auch Apple TV 4 mit dem alten Betriebssystem tvOS 9 darauf zugreifen. Wer von den neuen Videos unabhängig vom Apple-Zufallsgenerator schon jetzt eine Kostprobe sehen möchte, kann auf die folgende Linkliste zurückgreifen.