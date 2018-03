watchOS-Konkurrenz: Aus Android Wear wird Wear OS by Google

Jeder dritte Android-Wear-Nutzer verwendet ein iPhone

Apple Watch klarer Marktführer

Google hat eine Namensänderung für die hauseigenen Wearable-Plattform bekanntgegeben. „Android Wear“ wird fortan unter der Bezeichnung „Wear OS by Google“ weitergeführt. Google zufolge reflektiert die Änderung „besser unsere Technologie, Vision und die Nutzer, die unsere Uhren tragen.“ Das Unternehmen kratze erst an der Oberfläche dessen, was mit Wearables möglich ist.[banner]Google spricht im Blogeintrag zum Namenswechsel über verschiedene Entwicklungen aus den Bereichen Technologie, Partnerschaften und Nutzergruppen, an denen sich das Unternehmen orientieren müsse. Der Suchmaschinen-Riese erwähnt explizit das iPhone als eines der essenziellen Geräte, die Android-Wear-Nutzer verwenden. Jeder Dritte mit einer Android-Uhr besitze ein iPhone.Die Erwähnung von Apples Hardware kann als eine Ankündigung zum besseren Zusammenspiel zwischen Googles Wearable-Plattform und iOS interpretiert werden. Die neue Bezeichnung erinnert zumindest stark an die Namensgebung des Apple-Konkurrenzsystems. Welche konkreten Maßnahmen für die Zukunft von Googles Wearable-System zu erwarten sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor.Google startete zudem eine neue Website für Wear OS . Dort geht es um die verschiedenen Funktionen des Systems und dazugehörige Smartwatch-Modelle von Drittanbietern.Android Wear war bislang für Google kein Markterfolg. Apple ist klarer Marktführer auf dem Wearable-Sektor, dahinter folgen Xiaomi und Fitbit mit jeweils eigenen Systemen. Entsprechend kann die Namensänderung von Android Wear auch als Neustart einer bis jetzt erfolglosen Plattform gesehen werden.