watchOS 9 präsentiert – einige neue Funktionen für die Apple Watch

Ziffernblätter überarbeitet

Weitere Neuerungen

Exaktes Bewegungs-Tracking beim Jogging samt Anzeige

Besseres Schlaf-Tracking inklusive Anzeige der Phasen

Bessere Verwaltung von Medikation in der Health-App

Benachrichtigungen, ob man die richtige Herzfrequenz für die aktuelle Aktivität hat

watchOS 9: Unterstützte Uhren-Modelle

Apple zeigte zur WWDC das inzwischen achte große Systemupdate für die erstmals im Jahr 2014 gezeigte Smartwatch. Seitdem hat sich sehr viel getan, denn aus einem iPhone-Accessoire wurde ein Gerät, das unter anderem ausgefeilte Sensorik für medizinische Funktionen bietet. Mit watchOS 9 konzentriert sich Apple erwartungsgemäß erneut darauf, Nutzern bei der Einhaltung einer gesunden Lebensweise Unterstützung zu bieten oder darauf hinzuweisen, wenn bestimmte Aspekte aus dem Ruder laufen. Beispielsweise erwähnt Apple, Vorhofflimmern fortan noch präziser ermitteln zu können – dies geschieht durch den Vergleich verschiedener Messungen miteinander.Die Displaygröße der Apple Watch legte seit Einführung im Frühjahr 2015 deutlich zu. Inzwischen liegt die Diagonale bei 45 mm, zunächst waren es nur 42. Dies bietet deutlich mehr Platz als man im ersten Momentan denken könnte – doch nicht immer nutzen die Ziffernblätter diesen Raum auch aus. Mit watchOS 9 verspricht Apple, sich des genannten Punktes anzunehmen und gestaltete daher einige Watch Faces neu.Für watchOS 8 musste man mindestens eine Apple Watch Series 3 verwenden, watchOS 9 ändert daran etwas. Obwohl sich noch heute die reichlich betagte Apple Watch Series 3 bestellen ließ, benötigt watchOS 9 mindestens eine Apple Watch Series 4. Damit konzentriert sich Apple also auf Geräte mit größeren Displays. Zum erwarteten Veröffentlichungszeitraum: Von Apple weiß man nur, dass watchOS 9 im Herbst erscheint – aller Wahrscheinlichkeit nach wird es wieder September, also zusammen mit iOS 16. Eine Entwicklerbeta stellt Apple direkt im Anschluss an das Event zur Verfügung.