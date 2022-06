watchOS 9 bringt VoIP-Anrufe und QWERTZ-Tastatur auf Deutsch mit Wortvorschlägen

Deutsche QWERTZ-Tastatur mit „QuickType“

VoIP-Anrufe bei Drittanbieter-Apps

Besitzer einer Apple Watch Series 4 oder neuer haben allen Grund zur Vorfreude: watchOS 9 wartet mit etlichen neuen Funktionen auf, darunter umfangreichere Komplikationen sowie erweiterte Messwerte in der Trainingsapp, welche Ruhe- und Belastungsintervalle erstellen. Außerdem liefert watchOS 9 nähere Informationen zum Herzrhythmus für von Vorhofflimmern Betroffene – zumindest in den USA, wo die zuständige Behörde das Feature bereits abgesegnet hat. Zwei besonders interessante Funktionen wurden allerdings erst jetzt publik: Die Bildschirmtastatur der Series 7 ist nun auch hierzulande verfügbar und liefert Vorschläge. Und VoIP-Anrufe sind künftig auch abseits von FaceTime möglich.Die Apple Watch Series 7 ist das aktuelle Spitzenmodell des Unternehmens. Eines der besonderen Merkmale stellt die Einblendung einer QWERTZ-Tastatur dar. Allerdings ist diese für deutsche Nutzer noch nicht verfügbar, sofern nicht die Region umgestellt wird. watchOS 9 macht mit diesem Missstand Schluss: Zukünftig lassen sich Eingaben auf Deutsch sowie Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch vornehmen. In all diesen Fällen sowie auf Englisch wartet auf Anwender noch ein Feature, das iPhone-Nutzern bereits seit iOS 8 vertraut ist: „QuickType“, auf Deutsch schlicht „Vorschläge“ genannt. Die über der Tastatur angezeigten Wortvorschläge richten sich an den Kontext der Nachricht und erlauben möglichst rasche Eingaben.Eine weitere Neuerung betrifft Apples Framework CallKit: VoIP-Anrufe lassen sich so direkt über die Apple Watch durchführen, bislang war diese Funktion ausschließlich dem hauseigenen Dienst FaceTime vorbehalten. Anwender sind in der Lage, Anrufe zu starten, zu beenden und stummzuschalten. Ob das Feature in populären Messengern wie WhatsApp Einzug hält, ist noch unklar, bislang gilt nur die Kompatibilität mit Webex als bestätigt.