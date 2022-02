watchOS 8.4.2: Update legt "Unity Lights"-Zifferblätter lahm - aber es gibt einen Workaround

Kleine blinkende Uhr statt "Unity Lights" - oder gar nichts

Workaround: Watchface löschen und neu installieren

"Unity Lights", das von Apple vor wenigen Wochen veröffentlichte neue Zifferblatt für die Apple Watch, erfreut sich großer Beliebtheit. Das mit den Farben des panafrikanischen Flagge gestaltete Watchface besticht durch ein dynamisches Spiel mit Licht und Schatten, welches mithilfe von 2D-Raytracing erzeugt wird (siehe ). Das jüngst von Apple veröffentlichte Update von watchOS hielt für Fans des Zifferblatts allerdings eine unliebsame Überraschung bereit: Nach der Aktualisierung auf Version 8.4.2 funktionierte "Unity Lights" nur noch rudimentär oder gar nicht.Nutzer einer Apple Watch, die das anlässlich des "Black History Month" gestaltete "Unity Lights" auf ihrem smarten Zeitmesser aus Cupertino installiert hatten, erblickten nach dem Update lediglich eine kleine blinkende Uhr. In manchen Fällen ließ sich das Zifferblatt sogar überhaupt nicht mehr mit der üblichen Wischgeste aufrufen. Alle anderen auf der Uhr vorhandenen Watchfaces funktionierten hingegen einwandfrei. Der Fehler tritt offenbar nicht bei allen Besitzern einer Apple Watch auf, betroffen sind jedoch mehrere Modelle verschiedener Generationen. Ein in der MacTechNews-Redaktion vorhandener Handgelenkscomputer weist das Problem nach der Installation von watchOS 8.4.2 auf, in den Kommentaren zu unserer gestrigen Update-Meldung berichten einzelne Nutzer ebenfalls von diesem Bug.Die Ursache für das Problem mit "Unity Lights" und watchOS 8.4.2 ist nicht bekannt. Betroffene haben bereits einen Workaround gefunden, mit dem sich das beliebte Zifferblatt nach dem Update wieder auf der Apple Watch aktivieren und nutzen lässt. Hierfür löscht man es zunächst in der Watch-App auf dem iPhone und installiert es dann wieder unter "Zifferblätter". Dieses Vorgehen funktioniert aber offenbar nicht in allen Fällen: Auf einer Apple Watch SE der MacTechNews-Reaktion steht "Unity Lights" auch nach mehrmaliger Wiederholung dieser Schritte bislang nicht wieder zur Verfügung. Es bleibt daher zu hoffen, dass Apple sich des Problems rasch annimmt und durch ein weiteres Update von watchOS aus der Welt schafft.