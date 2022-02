iOS 15.3.1 und watchOS 8.4.2 erschienen (Aktualisierung: macOS 12.2.1 ebenfalls)

iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1 und watchOS 8.4.2 verfügbar

macOS 12.2.1 ebenfalls freigegeben

Die nächsten großen Updates am Horizont

Zwar fielen in iOS 15.3 nicht unbedingt viele neue Funktionen auf, dafür hat Apple wohl einige Anpassungen am Unterbau vorgenommen – möglicherweise in Vorbereitung auf das nächste große Update. Nach der Veröffentlichung meldeten Nutzer manche Bugs, die in der Vorgängerversion noch nicht aufgetaucht waren. Unter anderem gab es Synchronisationsprobleme zwischen der Wallet von iPhone und Apple Watch – ob das kürzlich erschienene watchOS 8.4.1 den Fehler komplett beseitigt hat, ist noch unbekannt.Soeben hat Apple über Software-Aktualisierung iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1 sowie watchOS 8.4.2 zum Download freigegeben. Wie immer bei kleineren Updates ist Apples Beschreibung außerordentlich unergiebig. Den offiziellen Release Notes ist lediglich die allgemeine Standard-Angabe zu finden, die Aktualisierung behebe Fehler und werde daher allen Nutzern empfohlen. Lediglich bei größeren Problemen dokumentiert Apple gewöhnlich die konkreten Bugfixes. Nur einen Fix benennt Apple konkret: iOS 15.3.1 soll Probleme bei der Nutzung von Braillezeilen beheben.macOS 12.2 brachte einen ärgerlichen Fehler mit, der ziemlich viele Anwender konkret betrifft. Der Bug sorgte für Ärger, da sich den Notebook-Akku über Nacht leerte. Sobald Bluetooth-Zubehör verbunden ist, kann es nämlich passieren, schon nach wenigen Stunden das Ladegerät zu benötigen. Anscheinend sind vor allem Intel-Macs betroffen. Es ist unerheblich, ob das Zubehör von Apple oder einem Drittanbieter stammt, denn auch die AirPods Max sorgen laut Foren für die geschilderten Probleme. Laut der Update-Beschreibung behebt macOS 12.2.1 (Buildnummer: 21D62) dieses Problem.In der vergangenen Wochen hatte Apple die Arbeit an den nächsten Aktualisierungen aufgenommen – und deren Funktionszuwachs ist durchaus ansehnlich. Anstatt nur kleinere Optimierungen unter der Haube vorzunehmen, gibt es nämlich mehrere funktionelle Verbesserungen. Auf dem Mac sowie dem iPad ist vor allem die um Monate verspätete Einführung von Universal Control zu nennen, Besitzer eines iPhone 12 oder iPhone 13 können sich hingegen über Entsperrung via FaceTime beim Tragen einer Gesichtsmaske freuen. Es ist dann nicht mehr erforderlich, eine Apple Watch zur Authentifizierung zu verwenden.