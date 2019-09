watchOS 6 und tvOS 13 erschienen (Aktualisierung: tvOS doch nicht)

watchOS 6 – erster Teil

tvOS 13 mit Multiuser – Aktualisierung: Noch NICHT erschienen

Aktualisierung zu tvOS 13

2. Aktualisierung zu tvOS 13

1. Aktualisierung zu watchOS 6

Wie üblich gibt es am Abend eines großen iOS-Updates auch Aktualisierungen der Betriebssysteme für die Apple Watch und das Apple TV. Auf iPadOS muss man hingegen noch bis übernächste Woche warten, auch macOS Catalina erscheint zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Ein konkretes Datum muss Apple erst noch nennen. Wir werfen in dieser Meldung einen Blick auf watchOS 6 und tvOS 6 und fassen die neuen Funktionen zusammen.Apple hat für diesen Herbst einen etwas zerstückelten Software-Rollout konzipiert. Beispielsweise erschien zwar soeben watchOS 6, allerdings nicht für alle Modelle der Apple Watch. Besitzer der 2016er Generation müssen sich beispielsweise noch gedulden. Apples Aussagen zufolge wird watchOS erst "irgendwann im Herbst" für alle unterstützten Modelle zur Verfügung stehen. Eine große Neuerung von watchOS 6 sieht der Nutzer erst beim übernächsten Update, nämlich die Suche nach Systemaktualisierungen direkt von der Uhr aus. Direkt verfügbar sind hingegen neue Zifferblättern , der integrierte App Store, neue Complications sowie weitere Gesundheits- und Fitness-Features (Aktivitätstrends, Lärmanalyse und Menstruationskalender). Das Update auf watchOS 6 wird angezeigt, wenn das iPhone 6s (oder neuer) auf iOS 13 aktualisiert wurde.Recht übersichtlich gestalten sich die Neuerungen des tvOS-Updates. Eines der neuen Features dürfte viele Anwender hingegen sehr freuen, denn erstmals unterstützt das Apple TV mehrere Benutzer. Diese erhalten nach der Anmeldung auch individuelle Vorschläge anhand der Sehgewohnheiten. Um von einem zum anderen Nutzer zu wechseln, gibt es eine neue Sektion im Kontrollcenter. Außerdem bietet der Home-Bildschirm von tvOS 13 Vollbild-Videovorschau. Neben zusätzlichen, aufwendig angefertigten Bildschirmschonern implementierte Apple eine Bild-in-Bild-Funktion, welche erst während der Betaphase auftauchte. Erforderlich zur Installation von tvOS 13 ist ein Apple TV der vierten Generation, die Systemvoraussetzungen blieben also unverändert. Das Update lässt sich über die integrierte Software-Aktualisierung auf dem Gerät laden.Nachdem einige Nutzer meldeten, tvOS 13 sei bei ihnen als Software-Update aufgetaucht, scheint sich dies nicht zu bewahrheiten – stattdessen handelte es sich um eine weitere Betaversion.Eine Nachfrage ergab, dass tvOS 13 heute nicht mehr als finale Version erscheint, stattdessen kommt das Update erst am 30. September.In Apples OTA-XML-Datei ist watchOS 6 seit kurz nach 19 Uhr verfügbar, die meisten Nutzer berichten hingegen, die Aktualisierung erscheine noch nicht. Wie schon mehrfach diskutiert: Der Update-Zyklus verläuft in diesem Herbst reichlich merkwürdig.