Bilder: Die neuen Ziffernblätter aus watchOS 6

Solar auch mit Sonnenuhr

California



California California

Zahlen und Ziffern

Apple bietet zwar klassischer anmutende Ziffernblätter für die Apple Watch an (z.B. Chronograph), allerdings war es ganz offensichtlich von Anfang an nicht das vorrangige Ziel, die Optik herkömmlicher Uhren zu kopieren. Etwas anders sieht das Angebot bei Androids Uhrensystem aus, wo Drittanbieter zahllose Ziffernblatt-Designs beisteuerten und auf dem Display beinahe jede Gestaltungsweise ermöglichen.Für Freunde herkömmlicher Ziffernblätter bietet watchOS 6 nun allerdings auch neue Varianten. Weiterhin können Entwickler keine eigenen "Watch Faces" erstellen, zumindest wächst aber das Portfolio der von Apple erstellten, konfigurierbaren Designs.Das auf der Apple Watch Series 4 bei vielen Nutzern sehr beliebte Watch Face namens "Solar" mit einem großflächigen, farbigen Kreis in der Mitte, erhält beispielsweise weitere Optionen und lässt sich noch stärker individualisieren. Als "Solar Dial" gibt es eine integrierte Sonnenuhr, um sich den aktuellen Stand der Sonne anzeigen zu lassen. Das "Modular"-Ziffernblatt erhält ebenfalls zusätzliche Funktionalität – denn es steht in Zukunft auch in der Form "Modular Compact" zur Verfügung.Ganz klassisch geht es hingegen beim neuen Ziffernblatt namens California zu, das sich wie eingangs erwähnt an Freunde althergebrachter Uhrengestaltung richtet. Natürlich ist es auch dabei möglich, sich für ein eigenes Design zu entscheiden und die Farbgestaltung sowie die Beschriftung des Ziffernblatts zu verändern. Eine Vollbild-Version steht ebenfalls zur Verfügung, wenngleich dann nur noch zwei "Complications" auf dem Watch Face angelegt werden können.Die Serie der "Numerals" und "Numerals Duo" verleihen der Zeitanzeige dann wieder einen modernen – entweder per Zeiger oder per großen Ziffern. Die große Einschränkung dabei: Auf die kleinen Funktionserweiterungen auf dem Ziffernblatt muss der Nutzer ganz verzichten, Complications gibt es nicht. Bleiben zuletzt noch die "Gradient" Watch Faces, deren Schwerpunkt ebenfalls auf farbiger Darstellung liegt. Diese sind im zweiten Bild zu sehen, anhand einer frei auswählbaren Farbe erzeugt die Apple Watch einen Farbverlauf – als Bildausschnitt oder Vollbild.