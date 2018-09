watchOS 5.0.1 erschienen

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem fälschlicherweise Trainingsminuten angerechnet wurden, obwohl kein Training stattfand

Ferner wurde ein Bug behoben, der es verhinderte, dass die Apple Watch verlässlich Punkte für das Stehziel vergab

Ein kleiner Teil der Nutzerschaft war von Ladeproblemen betroffen – mit dem watchOS-5.0.1-Update sol die Uhr bei allen Kunden verlässlich das Ladegerät erkennen

Soeben hat Apple das erste Bugfix-Update für watchOS 5 veröffentlicht. Am Montag vor einer Woche erschien watchOS 5.0 in der finalen Version für alle Nutzer – vorausgesetzt wird eine Apple Watch "Series 1", die allererste Watch-Generation "Series 0" wird nicht mehr unterstützt.Apple nennt in der Update-Beschreibung drei behobene Fehler:Das Update kann über die Watch-App auf dem iPhone installiert werden. Dazu muss der Nutzer die Watch-App öffnen und "Softwareupdate" unter "Allgemein" auswählen. Zum Installieren des Updates muss die Watch einen Ladestand von 50% aufweisen, in Reichweite eines WLANs sein und am Ladegerät angeschlossen sein.