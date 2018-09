Update-Abend: iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 erschienen

watchOS 5

Es ist so weit: Die Software-Aktualisierung unter iOS weist ab sofort iOS 12 als das aktuelle Betriebssystem für iPhone, iPad und iPod touch aus. Wer die neue Version schnellstmöglich installieren möchte, kann dies nun tun. Alle iOS-Geräte, die mit iOS 11 kompatibel sind, lassen sich auch auf iOS 12 aktualisieren. Sollte das Update nicht sichtbar sein, dann empfiehlt sich, es in wenigen Minuten noch einmal zu probieren – offensichtlich hat man einen Update-Server erwischt, der die Aktualisierung noch nicht ausliefert.Zählt man hingegen eher zu den vorsichtigen Update-Naturen und will erst einmal Rückmeldungen abwarten, spricht natürlich nichts dagegen, sich noch ein bisschen zu gedulden. Normalerweise kristallisiert sich schon in den ersten ein bis zwei Tagen heraus, ob noch Probleme auftreten, die während der dreimonatigen Betaphase nicht auffielen. Zwischen der letzten Beta und der "Gold Master"-Version von vergangener Woche verging unüblich viel Zeit – dies zeugt von Apples Zuversicht, alle dringenden Fehler ausgemerzt zu haben. Einen Überblick zum Update auf iOS 12 und den neuen Funktionen bietet dieser Artikel: Apple gab außerdem den Startschuss für zwei weitere Aktualisierungen, nämlich watchOS 5 und tvOS 12. Während bis zur Freigabe eines großen macOS-Updates immer etwas mehr Zeit vergeht, veröffentlicht Apple iOS, watchOS und tvOS immer zeitgleich. Die fünfte Version des Uhren-Betriebssystems bringt WebKit-Integration für Benachrichtigungen mit – diese bieten daher Funktionalität und nicht nur reine Anzeige. Ganz neu ist die App namens "Walkie Talkie", um Sprachnachrichten in Echtzeit an andere Nutzer zu versenden. Wer die Freigabe für den Empfang eines solchen Funkspruchs erteilt, hört alle Sprachnachrichten sofort. Die "Walkie Talkie"-App hatten wir in diesem Artikel näher vorgestellt: Weitere Verbesserungen betreffen mehr App-Interaktion via Ziffernblatt, Siri-Aktivierung per Armbewegung, Podcast-App auch auf der Uhr, automatische Software-Updates über Nacht, Anzeige der Luftqualität sowie Audio-Wiedergabe von Apps im Hintergrund. watchOS 5 setzt eine Apple Watch Series 1 oder neuer voraus – die erste Generation wird leider nicht mehr unterstützt.Vergleichsweise unbedeutend fallen die Neuerungen von tvOS 12 aus. Das Update steht für Apple TV 4K und Apple TV 4 zur Verfügung, bringt aber eher für US-Nutzer sichtbare Verbesserungen. Diese können fortan auch auf Inhalte des zweitgrößten Kabelanbieters setzen (Charter Communications). Für internationale Anwender relevant ist schon eher die Unterstützung von Dolby Atmos. Dass via "Zero Sign-In" automatisches Einloggen per Netzwerkerkennung in TV-Apps möglich ist, klingt ebenfalls sehr interessant – für US-Kunden, deren TV-Anbieter dies unterstützt. Weitere Verbesserungen betreffen "Auto-Fill"-Passwörter zur einfacheren Anmeldung, neue Überflugvideos sowie eine überarbeitete Version der Apple TV Remote für iPhone und iPad.Wer die Steuerungs-App für den HomePod öffnet, findet dort ebenfalls eine Aktualisierung vor. Das Betriebssystem des HomePod ist an iOS angelehnt, weswegen es auch zeitgleich aktualisiert wird. Das Update lässt sich ebenso wie watchOS durchführen, nämlich über eine gesonderte App.