macOS Ventura mit erweitertem Gaming-Controller-Support und Unterstützung von Lenkrädern

Apple ist längst kein Unternehmen mehr, das sich dem Thema Videospiele verschließt, ganz im Gegenteil: Mit Apple Arcade bietet der Konzern eine mittlerweile recht umfangreiche Sammlung an Titeln an, die auf vielen Plattformen zum Einsatz kommt. Tatsächlich kann sich der im vergangenen Jahr mit Spielen erzielte Umsatz mehr als sehen lassen: Apple zählt zu den größten Anbietern der Branche – und das ausschließlich wegen der Provisionen im App Store (siehe hier ). Cupertino brachte das Thema „Gaming“ auch während der WWDC-Keynote immer wieder aufs Tapet, um beispielsweise auf die Verbesserungen von Metal 3 hinzuweisen. Was hingegen nicht zur Sprache kam: Die kommenden Updates der hauseigenen Betriebssysteme unterstützen einige beliebte Controller und Gaming-Lenkräder nativ.Laut Apples Entwicklerportal findet eine breite Anzahl an bereits existierenden Controller mit den neuen Updates Unterstützung, wenngleich der Konzern eine detaillierte Auflistung schuldig bleibt. Bekannt ist bereits die volle Unterstützung von beliebten Eingabegeräten der Nintendo Switch: Neben iOS, iPadOS sowie tvOS 16 kommt auch macOS Venture mit dem Pro Controller und den Joy-Cons der Hybridkonsole zurecht. Letztere lassen sich zwar bereits mit dem Mac koppeln, werden aber nur getrennt als Controller erkannt – zukünftig verrichten sie auch als Paar ihren Dienst. Übrigens implementiert Apple in macOS 13, iOS und iPadOS 16 das sogenannte „Buddy Controller“-Feature in den Bedienungshilfen: Mit dessen Hilfe werden die Eingaben auf zwei unterschiedlichen Controllern zusammengeführt, sodass „button mashing“ nichts mehr im Wege steht.Rennsimulationen erheben den Anspruch, Fahrten möglichst wirklichkeitsgetreu zu übermitteln. Stimmt das technische Setting, sind die Ergebnisse oftmals beeindruckend – sofern kein konventioneller Controller zum Einsatz kommt. macOS Venture setzt auch an dieser Stelle an und bietet für die laut Apple beliebtesten Lenkräder inklusive deren Pedale und Schalthebel Unterstützung – darunter die Modelle G920 und G29 von Logitech. Auch hier geht Apple nicht genau auf weitere Modelle ein, die ebenfalls kompatibel sind.