macOS-Tipp: Symbole in der Menüzeile aufräumen

Klicken Sie bei gedrückter Befehlstaste (cmd) lange auf eines der Symbole. Jetzt haben Sie das Symbol an Ihren Mauszeiger geheftet.

Bevor Sie die Maustaste loslassen, verschieben das Symbol an eine andere Stelle.

Alternativ ziehen Sie es aus der Menüzeile heraus, woraufhin es ins Nirvana verschwindet.

Kleine Limitierungen

Wie erhalte ich entfernte Menüs zurück?

Mit der Zeit häufen sich mitunter die kleinen Symbole mit programmspezifischen Befehlen auf der rechten Seite der Menüzeile an. Standardmäßig finden sich dort der Benutzer, die Uhrzeit, Ton, Spotlight, bei MacBooks die Akku-Anzeige und seit macOS Sierra auch Siri. Mitunter kommen durch Drittanbieter-Programme weitere symbolförmige Menüs hinzu. Dabei kann man schnell den Überblick verlieren, da nicht sofort ersichtlich ist, wie man die Symbole individuell anordnen kann. Das geht allerdings ganz einfach:Die Befehlstaste erlaubt es, die rechte Seite der Menüzeile so frei zu handhaben wie das Dock. Eine Ausnahme von der Regel ist das Symbol ganz rechts, die Mitteilungszentrale: Diese lässt sich weder verschieben noch entfernen. Die Lupe, die für Spotlight steht, kann man zwar organisieren, aber ebenfalls nicht gänzlich herausnehmen. Selbstverständlich gibt es auch noch eine andere Beschränkung: Die Menüs müssen auf der rechten Seite der Menüzeile verweilen, weil die Aufklappmenüs auf der linken Seite je nach App im Vordergrund wechseln.Die vordefinierte Sortierung der Symbole folgt übrigens einer einfachen, chronologischen, aber nicht immer sinnvollen Logik. Neu hinzugekommene Menüs landen ganz rechts (aber noch links von der Mitteilungszentrale). Eine selbst definierte Reihenfolge hilft dagegen mitunter, sich an die nicht immer ganz eingängige Bedeutung der Symbole zu gewöhnen und sinnvolle Gruppierungen zu erstellen.Wer übrigens aus Versehen Menüs aus der Menüzeile entfernt hat, die er noch benötigt, muss einen etwas umständlicheren Weg beschreiten, um sie wiederzubekommen. Systemmenüs wie Ton, Siri oder der Benutzer können in der Einstellungen-App in ihrer jeweiligen Sektion per Hakensetzung reaktiviert (und auch wieder deaktiviert) werden. Programmspezifische Menüs reaktiviert man jeweils in dem Programm selbst.