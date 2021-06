Mac-Tipp: Mit Safaris SnapBack-Feature sofort zu den Suchergebnissen zurückkehren

Dank SnapBack schnell zu Suchergebnissen in Safari zurückkehren

Wer mit einem Browser auf das Internet zugreift, kommt wohl kaum um eine Suchmaschine herum: Viele Nutzer nehmen eine solche wohl mehrmals täglich in Anspruch, um die Seiten von Unternehmen zu finden, Recherchen zu betreiben oder Auskünfte zu erhalten. In den meisten Browsern ist eine solche Suche daher schnell erledigt: In Safari reicht es beispielsweise aus, die gewünschten Begriffe in die Adresszeile zu tippen. Ruft der Anwender einen der gelisteten Links auf und sieht sich auf einer externen Webseite um, folgt oftmals Ernüchterung: Stillt die Seite nicht den Informationshunger des Nutzers, möchte dieser üblicherweise noch einmal die Ergebnisse seiner Suche bemühen. Was viele nicht wissen: Safari macht diesen Schritt besonders rasch möglich.Ein in der Suchmaschine eingegebener Begriff zieht bisweilen ein längeres Prozedere nach sich: Nicht immer liefern die zuerst angeklickten URLs die gewünschten Informationen. Wer noch einmal die Ergebnisseite der Suchmaschine aufrufen möchte, kann die entsprechenden Wörter natürlich erneut eingeben – oder Safaris SnapBack-Feature nutzen. Unterist dem Anwender möglich, ohne Umwege direkt auf die gewünschte Seite zu gelangen. Noch schneller geht das mit einem Tastaturkürzel: Standardmäßig bewirktS diese Funktion.Das Feature funktioniert übrigens unabhängig von der ausgewählten Suchmaschine und bezieht sich stets auf ein Tab: Öffnet der Nutzer also andere Tabs, um externe Seiten separat anzeigen zu lassen, so steht die Funktion in diesen Tabs nicht länger zur Verfügung. Wenn ein bereits zuvor eingetippter Suchbegriff erneut zur Anwendung kommen soll, gibt es übrigens eine sinnvolle Alternative: Hierzu müssen sämtliche Inhalte im Suchfeld gelöscht werden, sodass das Lupensymbol erscheint. Ein Klick darauf zeigt alle bereits verwendeten Begriffe an:Ferner erlaubt diese Vorgangsweise den schnellen Wechsel der Suchmaschine, falls der gewünschte Anbieter keine relevanten Ergebnisse bereitstellt.