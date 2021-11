macOS Monterey: Internetgeschwindigkeit mit Bordmitteln überprüfen

Reaktionsfähigkeit eines Netzwerks per Terminal messen

networkQuality

-s

Apple nennt „Responsiveness“ eines Netzwerks

Apps und Internetseiten, die eine genaue Messung der Internetgeschwindigkeit versprechen, gibt es zuhauf: Tatsächlich scheint es nach wie einen großen Bedarf an diesen Tools zu geben. Viele Nutzer möchten beispielsweise die Geschwindigkeit der WLAN-Verbindung an einem Ort mit jener von zu Hause vergleichen – oder schlicht überprüfen, ob der eigene Anbieter die zugesicherte Bandbreite wenigstens einigermaßen einhält. Wer nicht im Web oder dem App Store des Macs nach einem einschlägigen Speedtest suchen möchte, muss das auch nicht tun: macOS Monterey ermöglicht eine praxisnahe Erfassung der Geschwindigkeit mit Bordmitteln – ein einfacher Befehl im Terminal ist hierfür ausreichend.Die Durchführung des Speedtests könnte kaum simpler sein: Ist das Terminal aufgerufen, so muss der Nutzer lediglich das Kommandoeingeben. Alle weiteren Schritte geschehen ohne das Zutun des Anwenders: Das Tool ermittelt Werte für den Upload sowie den Download – und nennt eine Einschätzung der aktuellen Verbindung anhand dreier Stufen: „Low“, „Medium“ oder „High“. Im Gegensatz zu Apps und Internetseiten anderer Anbieter von Speedtests erfolgt die Messung des Upstreams und Downstreams parallel: Die Werte liefern so ein realistisches Bild, da üblicherweise kein sequenzieller Upload und Download von Daten stattfindet. Wer trotzdem an einer separaten Messung interessiert ist, kann diese mit dem zusätzlichen Parameteranstoßen.Die „Responsiveness“ wird in Roundtrips Per Minute (RPM) gemessen – laut einem Support-Dokument von Apple handelt es sich um die Anzahl der Transaktionen oder Paketumläufe, die ein Netzwerk unter normalen Betriebsbedingungen binnen einer Minute ausführen kann. Höhere Werte sind also Ausweis einer besseren Internetverbindung. Der Test lässt sich selbstverständlich nicht nur im WLAN durchführen, sondern gilt gleichermaßen auch für kabelgebundene Verbindungen. Wer nähere Details zu einem Netzwerk in Erfahrung bringen möchte, kann dies übrigens ebenfalls mit Bordmitteln tun: Einige Tipps in dieser Sache haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt.