macOS Mojave 10.14.1 ebenfalls in der vierten Beta erschienen

macOS Mojave 10.14.1 beta 4, Build 18B67a (17.10.2018)

iOS 12.1 beta 4, Build 16B5084a (15.10.2018)

watchOS 5.1 beta 4, Build 16R5584a (15.10.2018)

tvOS 12.1 beta 4, Build 16J5600a (15.10.2018)

Xcode 10.1 beta 3, Build 10O35n (15.10.2018)

Shortcuts 2.1 beta 2, Build 1A82 (15.10.2018)

Swift Playgrounds 2.2 beta, Build 2D131g (22.9.2018)

Vorgestern hatte Apple bereits iOS 12.1, watchOS 5.1 und tvOS 12.1 in Beta 4 verteilt, zwei Tage später folgt nun auch macOS Mojave 10.14.1. Am Anfang einer Betaphase ist es nicht ungewöhnlich, dass Apple die vier Systemversionen nicht gleichzeitig aktualisiert, oft erfolgt die Harmonisierung der Beta-Releases erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Eine wichtige Neuerung teilt sich macOS Mojave 10.14.1 mit iOS 12.1, nämlich die Unterstützung von Gruppenanrufen in FaceTime – Audio und Video. Was bereits zur WWDC im Juni angekündigt war, musste noch um ein Update verschoben werden. Die Buildnummer der neuen macOS-Beta lautet 18B67a.Bei kleineren Updates gibt Apple die finalen Version häufig zeitgleich frei, nur bei den "Major Releases" wie iOS 12 und macOS 10.14 gibt es eine Pause von einer Woche. Sollten sich die Berichte um ein Apple-Event Ende des Monats bewahrheiten und Apple dann neben neuen iPads auch die Mac-Palette aktualisiert, ist von einer Veröffentlichung kurz vor dem Verkaufsstart der Geräte auszugehen. Zumindest bei den kommenden iPads ist jetzt bereits weitgehend sicher, dass diese iOS 12.1 benötigen.Apple dokumentiert in den Release Notes keine konkreten Verbesserungen, stattdessen wird auf die detaillierte Beschreibung von 10.14 Mojave verwiesen. Generell gibt sich Apple bei diesem Update verschwiegen, denn von Anfang an hieß es, "known issues" seien keine zu nennen. Eine kleinere Neuerung fiel in den bisherigen Betaversionen auf, nämlich die Unterstützung zusätzlicher Emojis (siehe diese Meldung: ). Mit Ausnahme der FaceTime-Anrufe handelt es sich bei 10.14.1 ganz offensichtlich um ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate.Wie in allen Beta-Meldungen bieten wir natürlich auch diesmal wieder eine Übersicht zu den aktuellen Betaversionen samt Buildnummer sowie Datum des Erscheinens an. Apples Entwicklerbereich hat derzeit folgende Testversionen hinterlegt: