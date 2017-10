macOS High Sierra: Ungewollte APFS-Konvertierung durch Laufwerkverschlüsselung

High Sierra verschweigt APFS-Konvertierung

Encrypt „RAID 50 16TB

Mögliche Nachteile des Wechsels zu APFS

Apple bestreitet Konvertierverhalten

Der Blog des Backup-Spezialisten Bombich, der unter anderem Carbon Copy Cloner entwickelt, weist auf ein unvorhergesehenes und unter Umständen problematisches Verhalten von macOS High Sierra (10.13) hin. Es geht um die Verschlüsselung von Partitionen und externen Laufwerken, die als ungewollte Folge auch eine Konvertierung des Dateisystems zu APFS anstößt – was einige Nachteile nach sich ziehen kann.Bombich nennt einen konkreten Fall , durch den das Problem auffiel. Ein Kunde schloss sein 16TB-RAID-Gerät an einen Mac an, auf dem macOS High Sierra lief. Per Rechtsklick wollte er das Laufwerk verschlüsseln (), um es vor unbefugtem Zugriff zu schützen.Nach dem Verschlüsselungsprozess machte der Nutzer eine überraschende Entdeckung: High Sierra hatte das Dateisystem des RAID-Geräts automatisch und ohne Nachfrage in APFS konvertiert, anstatt das ursprüngliche Dateisystem HFS+ beizubehalten.Die gespeicherten Daten blieben aber unangetastet; diesbezüglich änderte sich den Angaben zufolge nichts.Die Konvertierung von HFS+ zu APFS hat einige potenzielle Probleme zur Folge. Das mit dem neuen Dateisystem betriebene Laufwerk lässt sich nicht mehr mit älteren macOS-Versionen verwenden. Ein Apple-Rechner mit macOS Sierra (10.12.6) etwa zeigte eine Fehlermeldung an, wonach das angeschlossene Volume nicht lesbar sei.Ein zusätzlicher Nachteil besteht darin, nicht mehr ohne Weiteres zu HFS+ zurückkehren zu können. Während der Wechsel von HFS+ zu APFS in der Regel komfortabel und ohne Datenverlust funktioniert, gehen beim umgekehrten Weg von APFS zu HFS+ alle auf dem jeweiligen Laufwerk gespeicherten Inhalte verloren.Apple habe auf Nachfrage zwar versichert, dass das beschriebene Verhalten nicht möglich sei, jedoch konnte die automatische APFS-Konvertierung stichprobenartig auch auf einigen anderen High-Sierra-Macs beobachtet werden.Zwei Voraussetzungen sind ersten Tests zufolge erforderlich, damit High Sierra das Dateisystem über den Verschlüsselungsvorgang ändert. Das betroffenen Laufwerk muss mit HFS+ formatiert sein und darf selbst keine Installation von macOS aufweisen